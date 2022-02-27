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烏俄大戰愈演愈烈 「死侍」捐100萬助烏克蘭

記者黃保慧／即時報導
萊恩雷諾捐款助烏克蘭，圖／摘自IG
萊恩雷諾捐款助烏克蘭，圖／摘自IG

烏克蘭俄羅斯入侵已第3天，「死侍」萊恩雷諾斯與老婆布蕾克萊芙莉向聯合國難民署捐款高達 100 萬美元助烏克蘭。另英國威廉王子和妻子凱特王妃26日罕見對政治議題公開發表意見，表示他們與烏克蘭國人站在一起。

隨著俄羅斯對烏克蘭的攻擊愈演愈烈，萊恩雷諾斯和妻子在推特上分享捐款連結，並寫道：「在48小時內，無數烏克蘭人被迫逃離家園，前往鄰國，他們需要保護。」其實這不是夫妻倆頭一次捐款助人，過去他們向紐約醫院、食物銀行等機構捐贈了慈善款項，總金額約達到143萬美元。

此外，據外媒報導，英國王室維持政治中立，並不常對重大政治議題發表意見，威廉和凱特卻在社群網站推特挺身而出，表示：「2020年10月，我們有幸會見（烏克蘭）總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與第一夫人，了解他們對烏克蘭未來的樂觀態度和希望。今天，當烏克蘭英勇為未來奮戰時，我們和澤倫斯基總統與烏國全體民眾站在一起。」

而已卸下王室職責、移居美國加州洛杉磯的哈利王子和妻子梅根，也對此戰爭發表言論，在社群網站上說，力挺烏克蘭人民抵抗俄羅斯違反國際和人道法的舉動。

英國威廉王子(左)和妻子凱特(右)罕見對政治議題公開發表意見。(路透資料照片)
英國威廉王子(左)和妻子凱特(右)罕見對政治議題公開發表意見。(路透資料照片)

烏克蘭 社群網站 俄羅斯

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