安海瑟薇合體小丑當「新創玩家」 打造商業帝國

安海瑟薇(右)、傑瑞德雷托合作演出「新創玩家」是近期話題夯劇。圖／Apple TV+提供

從億萬富翁到身敗名裂，奧斯卡 得主、票房巨星傑瑞德雷托、安海瑟薇搭上2022年最具話題的螢幕夫妻檔，2人將在 Apple TV+ 全新原創影集「新創玩家」中主演改編自真實事件、取材自Podcast 節目「WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork」，講述共享辦公室「WeWork」從誕生、迅速擴張至一夕殞落的故事。

最新推出長達兩分半的預告裡，可見這對擁有卓越商業頭腦的夫妻亞當和芮貝卡，憑著草創時期的滿腔熱情、敢於做夢的決心與膽試，讓他們在短時間內成功打造出空前絕後的共享辦公空間品牌「WeWork」並躍升為全球最大的企業巨頭之一。然而靠著信念構築的夢想，卻也因幾近瘋狂的經營模式讓公司轉瞬間資產耗盡，創辦者亞當不但被迫卸下執行長職位，WeWork 也對外正式宣告破產 。

影集由電影「熟男型不型」雙人組導演 約翰瑞卡和葛倫費卡拉執導，並由「死侍」製作人德魯克李維羅擔任影集統籌和編劇，傑瑞德雷托和安海瑟薇也同時身兼執行製作。

作為史上第一為將「共享」與「辦公」企業化的創業家，究竟如何十年內落至家敗名裂？風流倜儻、理想美化難道真是一線之隔？這位迷人又神秘的夢想家讓傑瑞德雷托能再挑戰獨樹一幟的角色，而安海瑟薇也將在「高年級實習生」後又一次詮釋創業的艱辛與成就，只是這次她似乎單作丈夫身旁的執行長「夫人」的身份似乎無法滿足她私自的野心。「新創玩家」節奏快速，觀眾將跟著主角的魅力一同感受夢想家瘋狂又充滿執念的情緒起伏，這段價值470億美元的愛情故事，將於 3 月 18 日開播，首播三集，共八集。

完整預告：

https://www.youtube.com/watch?v=UREIAoL0Spk