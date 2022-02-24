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為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

記者陳建嘉／即時報導
梁洛施為李澤楷生了3子，但到最後都當不成李家媳婦，但知情人士都知道，她才是贏家。（取材自Instagram）
梁洛施為李澤楷生了3子，但到最後都當不成李家媳婦，但知情人士都知道，她才是贏家。（取材自Instagram）

香港首富李嘉誠最小的兒子李澤楷已經55歲，去年剛與小26歲港姐女友郭嘉文揮別五年情，震驚香港，他過往情史豐富，最廣為人知的就是與女星梁洛施曾有過一段情，女方更一度中斷演藝事業為他生下三子，雖然迄今沒有名份，但如今網友回過頭來，赫然驚覺「梁洛施才是贏家」。

梁洛施分手李澤楷多年，始終沒有傳出新戀情，而她照顧著三小孩，知情人士認定「梁洛施自始至終都是贏家」，不僅表示梁洛施是李澤楷這一生最難忘、也最難捨的女人，最近梁洛施也常在IG分享生活動態，包括自己做美食的照片，一盤蘿蔔配上一碗魚子醬掛麵，她雖說簡單做，食材卻相當奢華，她先前也秀出大兒子李長治的身影，只見13歲的長子溫暖抱著領養的兩隻貓，生活簡單卻低調奢華，梁洛施也希望大家多多保暖。

梁洛施最近已經重返影壇，演出「第一爐香」等電影，但她對於私生活很是低調，很少曝光3個兒子，也幾乎皆為側拍不露臉，外界曾傳李嘉誠不喜歡梁洛施，但金孫在手還是捨不得不疼愛，因而有知情人士指出，梁洛施是否成為李家媳婦已不重要，因為她是這3個小孩的母親，在這豪門裡有一定地位，即便李澤楷仍然花名在外，梁洛施仍是唯一的一個贏家。

梁洛施為李澤楷生了3子。（取材自Instagram）
梁洛施為李澤楷生了3子。（取材自Instagram）
梁洛施與3個兒子住在李澤楷贈送的豪宅中。（取材自Instagram）
梁洛施與3個兒子住在李澤楷贈送的豪宅中。（取材自Instagram）

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