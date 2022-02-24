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邱澤吐婚後生活態度 公開「最欣賞的人」

記者陳慧貞／即時報導
邱澤（右）在「生活家」 戲中為文淇解答職場難題。圖／八大電視提供
邱澤（右）在「生活家」 戲中為文淇解答職場難題。圖／八大電視提供

「台北電影獎」影帝邱澤與文淇主演電視劇「生活家」，戲裡，他飾演暖心主管，適時擔任心靈導師，解答職場難題，若現實中碰到問題如何排解？邱澤受訪表示，因自己平常不太會傾吐情緒，碰到難題，幾乎都是自行消化，他認為理想的生活家是懂得放慢腳步，和自己相處，最欣賞的生活家就是自己。

邱澤分享生活態度，選擇照自己的生活步調前進，不會有太多的勉強，「今天遇到的，不管是開心、難過或是沮喪挫折，它依舊是今天的一部分。」倘若心情很不好，或者遇到不順利的事情，就趕快去睡覺，醒來就是隔天，隔天會比昨天更好，「我會告訴自己，已經進步一點點就很厲害了，如果用一個詞形容我的生活態度，就是『隨遇而安』。」

在「生活家」中，邱澤飾演知名會計師「顧飛」，戲開拍前，劇組針對會計師事務所做了許多研究調查，提供男主角做演出參考，邱澤則為角色職業背景，在台詞方面下不少功夫，「因為很多專業術語沒聽過，如果沒事先了解的話，說起台詞就會變得很生硬」，為此他除了熟記會計專業術語，還要練得滾瓜爛熟，說話速度有如機關槍，為了扮演好角色，邱澤著實下了一番苦功。

邱澤最欣賞的生活家是自己。圖／八大電視提供
邱澤最欣賞的生活家是自己。圖／八大電視提供
邱澤在「生活家」飾演知名會計師。圖／八大電視提供
邱澤在「生活家」飾演知名會計師。圖／八大電視提供
邱澤透露生活態度是「隨遇而安」。圖／八大電視提供
邱澤透露生活態度是「隨遇而安」。圖／八大電視提供

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