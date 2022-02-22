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峮峮寬衣解帶拍寫真 林予晞「第一次覺得有胸是好事」

記者林怡秀／即時報導
峮峮推出第二本寫真書「QUNing」。圖／台灣波麗佳音提供
峮峮推出第二本寫真書「QUNing」。圖／台灣波麗佳音提供

峮峮睽違2年多，推出第2本寫真書「QUNing」，攝影師請來演員林予晞掌鏡，雖同為女性，但峮峮說被林予晞拍心態上還是很害羞，林予晞則說，看到峮峮的E奶好身材，自己也興起了「覺得應該留點什麼」的念頭，想要跟進拍寫真，還笑說「看到峮峮，就覺得上圍有肉其實還滿不錯的」，而其中峮峮上半身全裸的泡湯照，林予晞也貼心清場，讓峮峮能放心進入狀況。

影片來源：噓！星聞

提到最難忘的拍攝場景，林予晞說有張在公園拍的照片，當時峮峮穿著T恤，「衣服上面有顆釦子，我很想請她解開，可是我又不好意思講。」後來她斟酌許久，又怕覺得會有遺憾，於是還是開口，沒想到峮峮一口答應，大方解開釦子，她才發現是自己想太多，「峮峮的經紀人更猛，直接衝過來幫她解開釦子。」

其中一系列的溫泉照，峮峮背部全裸，上面什麼都沒穿，林予晞希望她呈現最放鬆的狀態，貼心幫她清場，也讓她印象深刻，林予晞讚她有昭和日本女星的氣質，十分甜美。問林予晞也會想拍寫真嗎？林予晞笑說「看到峮峮的照片，真的會有這個衝動耶，尤其看她穿泳裝，第一次覺得，胸部有肉是件好事。」讓身為紙片人的林予晞相當羨慕。

峮峮（左）的寫真書由林予晞掌鏡。圖／台灣波麗佳音提供
峮峮（左）的寫真書由林予晞掌鏡。圖／台灣波麗佳音提供
峮峮推出第二本寫真書「QUNing」。(取自博客來網站)
峮峮推出第二本寫真書「QUNing」。(取自博客來網站)

攝影 日本

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