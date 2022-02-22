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陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

記者林士傑／即時報導
羅大佑的黑膠專輯「安可曲」收錄了自己跟爸爸、姑姑都很喜歡的歌曲。圖／種子音樂提供
羅大佑的黑膠專輯「安可曲」收錄了自己跟爸爸、姑姑都很喜歡的歌曲。圖／種子音樂提供

羅大佑推出黑膠專輯「安可曲」，22日在記者會上表示花了超過千萬新台幣製作，並且邀請張震擔任電影短片男主角，眾人好奇原因？他說這樣的聆聽型態也是一種選擇，於是選擇了最賠錢但是最不會後悔的方式，「這是我第一次用歌星身分唱歌，大家知道我是創作人，很少唱別的歌曲，音樂是代代相傳的，我相信我是受這些影響才寫出自己的歌曲。」

他提到黑膠最能表達出做音樂的初心，當經歷了很多音樂載體之後，發現音樂需要回歸到最簡單的方式，所以這次選了自己跟爸爸、姑姑都很喜歡的歌曲，「這些作品都是不朽的，發出音樂最應該有的光芒，像是直到現在大家還是會繼續聆聽莫札特、貝多芬的作品。」

羅大佑認為疫情之中做音樂沒有資格停下來，近來開始彈鋼琴創作，「手的靈活度很重要，手活著就腦筋活著。」而他也在籌備做音樂劇，目前計畫先推出劇本、歌曲，接著再來挑選演員，有意邀主持人黃子佼合作，黃子佼直呼自己跨界很多，但沒嘗試過音樂劇，壓力太大，開玩笑說等等馬上封鎖大佑哥的社群媒體

另外大家問到老友陳淑樺的近況，羅大佑表示失聯好一陣子，「有想過要找她，但是也找不到人。我還是最後跟她聯絡比較多的人，本來很擔心她的健康狀況，有幫忙介紹醫生，但那是17、18年前的事了。」他認為陳淑樺根性很重，一定還留在台灣，「看她媽媽跟她的感情就知道，她不會遠離自己住的地方，跑到別處去。」

羅大佑砸下超過千萬新台幣製作黑膠專輯「安可曲」。圖／種子音樂提供
羅大佑砸下超過千萬新台幣製作黑膠專輯「安可曲」。圖／種子音樂提供
羅大佑近來開始彈鋼琴創作歌曲。圖／種子音樂提供
羅大佑近來開始彈鋼琴創作歌曲。圖／種子音樂提供

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