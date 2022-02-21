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日本60年代青春明星西鄉輝彥癌逝 享壽75歲

中央社東京21日專電
日本1960年代具代表性的青春明星西鄉輝彥因罹患前列腺癌病逝，享壽75歲。 圖／取自「西鄉輝彥推特」
日本1960年代具代表性的青春明星西鄉輝彥因罹患前列腺癌病逝，享壽75歲。 圖／取自「西鄉輝彥推特」

曾唱紅「星星的佛朗明哥」等名曲、日本1960年代具代表性的青春明星西鄉輝彥因罹患前列腺癌昨天病逝於東京一家醫院，享壽75歲。

西鄉輝彥（本名今川盛揮）所屬經紀公司Sunmusic官網今天宣布，因罹患前列腺癌接受治療的西鄉輝彥於昨天上午9時41分病逝於東京都一家醫院。

日媒報導，西鄉1947年生於鹿兒島縣，1964年2月透過日本皇冠音樂發行唱片「夢中只有妳」（暫譯）出道。他英俊的長相與帶有憂愁感的獨特氣息深受喜愛，與橋幸夫、舟木一夫一同被稱為昭和歌謠「御三家」，風靡一世。

西鄉唱出「星星的佛朗明哥」等多首膾炙人口歌曲，曾連續10次站上日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽。

名曲「星星的佛朗明哥」後來被拍成電影，由森永健次郎執導、倉本聰撰寫腳本，西鄉主演。內容描述商船學校的學生西條英司（西鄉輝彥飾演）到台灣尋母，愛上美麗的小學教師（汪玲飾演）。

網路資訊顯示，出外景地除了東京都、神奈川縣之外，還到台灣的高雄港附近、高雄車站、高雄澄清湖、台北車站、台北植物園、龍山寺等。

西鄉的演藝事業除了歌唱、電影，在電視劇、舞台劇也有一番成就。他曾出演NHK的大河劇「獨眼龍政宗」、「毛利元就」等多部時代劇（古裝劇）。

西鄉於2011年被醫師診斷出罹患前列腺癌，接受摘除手術，但在6年後復發。後來被醫師診斷癌細胞已轉移到骨頭等，症狀已屬末期，他選擇接受抗癌劑治療，而非醫師建議的安寧緩和醫療。

去年4月他前往澳洲接受日本尚未核准的先進癌症治療，去年8月從澳洲實況連線出演日本電視台慈善節目「24小時電視」，向大家報告說「我親眼見到CT圖像中癌細胞已消失」、「奇蹟會發生」。

日本 癌細胞 澳洲

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