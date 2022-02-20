拍戲被捕、心臟病發...影帝班德拉斯大難不死登巔峰

圖為安東尼奧班德拉斯1月獲得卡門獎。(Getty Images)

61歲的坎城影帝安東尼奧班德拉斯在新作「瘋狂競賽片」詮釋演技很差的花心巨星，不過現實中卻曾經歷演戲被捕、心臟病 發、COVID-19確診，逃過多次劫數反登演藝高峰。

班德拉斯（Antonio Banderas）是西班牙國寶級演員，進軍好萊塢後被視為「拉丁情人」代表，出道多年戲路廣泛，從英雄、搞笑、情慾片都難不倒他，還曾為動畫電影 「鞋貓劍客」配音。

片商發布新聞稿分享，班德拉斯19歲在西班牙國家劇院的劇團表演，吸引了國際名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar）的注意，稱讚他「有張浪漫的臉」，並將班德拉斯延攬為御用演員，2019年更以電影「痛苦與榮耀」（Pain and Glory）把他推上坎城影帝寶座。

不過現實中的班德拉斯，與「瘋狂競賽片」（Official Competition）中毫無實力又有大頭症的演員完全不同，不僅獲獎無數也很敬業，遇到困境更是愈挫愈勇。班德拉斯尚未成名前，曾因為在劇場 演出政治題材劇被抓去警察局，不管被抓幾次也都不怕，才能順利遇到「伯樂」阿莫多瓦。

2017年班德拉斯則一度心臟病發與死神擦肩而過，後來他奪得坎城影帝肯定時，也感慨表示，生了一場大病對表演很有幫助。沒想到，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，班德拉斯又不小心確診，所幸無大礙，順利回歸拍攝「瘋狂競賽片」。

喜歡將生活經驗融入表演的班德拉斯在威尼斯影展受訪時，重現電影裡男主角為入戲前的鬼吼鬼叫，更透露是來自親身遇到的經驗，「有個合作的演員每次要拍戲前他都會這樣大叫，剛開始我還以為他是一頭牛，真的很煩人。」

「瘋狂競賽片」描述一名億萬富豪為想留名青史，決定出資拍一部偉大的電影，找來由潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）飾演的瘋狂導演蘿拉，以及由奧斯卡馬丁內茲（Oscar Martinez）飾演的偏激大師級劇場演員伊凡、好萊塢風流巨星菲力斯（班德拉斯飾演），三人光排練就狀況百出，作品是否能完成遙遙無期。

影片來源：YouTube 台北双喜電影