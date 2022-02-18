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「蜘蛛人」情侶超旺 湯姆霍蘭德、辛蒂亞片酬都破千萬

記者蘇詠智／即時報導
湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞都是目前搶手偶像。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞都是目前搶手偶像。（路透資料照片）

全球最當紅「蜘蛛人情侶」湯姆霍蘭德、辛蒂亞，還在甜蜜熱戀期，相愛足跡從他的家鄉英國首都倫敦一直跨過大西洋來到美國的大都會紐約，兩人被拍到一起去麥迪遜花園廣場看冰球賽，身旁還帶了兩個電燈泡—和辛蒂亞合演影集「高校十八禁」的跨性別模特兒杭特薛佛，以及他的弟弟山姆。

湯姆與辛蒂亞自從「蜘蛛人：無家日」成為疫情期間挽救全球戲院的超級熱賣巨片後，所到之處更成為各方矚目焦點，目前此片在北美賣座數字已經超過「阿凡達」，湯姆據估計有機會因此賺進千萬美元，身價達到8位數字，比接演首集片酬才美金6位數字，成長速度飛快。在扮演超級英雄之外，他的酬勞約為一部片4、500萬美元，在同輩青春男星之中也頗為傲人。

不過和女友辛蒂亞相比，湯姆在「蜘蛛人」系列以外的片酬就有所不及，辛蒂亞去年演出的「沙丘」也是北美賣座破億的巨片，她掛帥的「高校十八禁」更是HBO夯劇，讓她大小銀幕都吃香，據稱她和「王冠」扮演查爾斯王子的艾美獎視帝喬許歐康納、「西城故事」男星麥可費斯特合演的新片「Challengers」，她就能賺到超過千萬美元。還有片商計畫撮合她和碧昂絲合作經典文藝片「春風秋雨」重拍版本，倘若談成，兩大女星的酬勞必然都很高「貴」。

湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞不僅感情圓滿，各自也都是千萬美元片酬紅星。圖／達志影像
湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞不僅感情圓滿，各自也都是千萬美元片酬紅星。圖／達志影像

蜘蛛人 艾美獎 大都會

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