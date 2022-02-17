拉丁情人安東尼奧 與小潘潘「瘋狂競賽」 言語動作超火辣

「瘋狂競賽片」安東尼奧班德拉斯。圖／双喜提供

安東尼奧班德拉斯在新片「瘋狂競賽片」中，飾演毫無實力、風流成性又有大頭症的演員，難得展現誇張搞笑的演出，與潘妮洛普克魯茲 有不少精彩對手戲。

喜歡將生活經驗融入表演的安東尼奧，先前在威尼斯影展受訪時，重現片中男主角為了入戲而鬼吼鬼叫：「大家耳朵小心，我要叫了！」

他坦言自己曾和這種演員合作過，「每次要拍戲前他都會這樣大叫，剛開始我還以為他是一頭牛，真的很煩人。」

現年61歲的安東尼奧在拍攝「瘋狂競賽片」時也同時跟「小蜘蛛人 」湯姆霍蘭德（Tom Holland）合作「秘境探險」，他表示小蜘蛛人是個難以置信非常可愛體貼的人，但跟青春的肉體合作結果，讓安東尼奧不禁自嘲：「他讓我感到自己老了。」

但這位拉丁情人也透過「瘋狂競賽片」扳回顏面，跟奧斯卡準影后潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）的一場交手戲，被問到擁有的5個小孩是否都是跟同一個人生的，他自豪地看著自己的胯下部位：「對，都跟我這個小老弟」。

對於現實中是否如此自戀，安東尼奧也趕緊澄清：「我跟電影 裡的人完全不一樣。」極力撇清的樣貌笑翻同場演員。

安東尼奧19歲在西班牙國家劇院的劇團表演時，吸引了國際名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar）的注意，成功將阿莫多瓦作品裡的獨特情慾發揮得淋漓盡致，知名度大開，就連流行天后瑪丹娜（Madonna）都相當愛慕他，曾在自己的紀錄片說迷戀他多年，看過每一部這位西班牙性感帥哥的電影，「我花了一整周準備打扮要跟安東尼奧見面，要讓他瘋狂愛上我，但前方卻有個障礙，就是他的老婆。」兩人更合作過「阿根廷，別為我哭泣」。

影片來源：YouTube 双喜電影