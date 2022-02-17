我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

唐嫣少女照被挖出 「曾參加奧運閉幕」網驚呆

記者陳慧貞／即時報導
唐嫣在拍「燕雲台」時研讀劇本。圖／緯來戲劇台提供
唐嫣在拍「燕雲台」時研讀劇本。圖／緯來戲劇台提供

中國女星唐嫣在電視劇「燕雲台」中飾演「蕭燕燕」一角，從少女演到老年，讓她自嘆是年齡橫跨最大的一部戲，最近北京冬季奧運熱，唐嫣在2004年穿旗袍拉二胡參加奧運閉幕式影片被挖出，照片中的她還是少女時代，呈現清秀佳人一面。

在「燕雲台」中，唐嫣飾演「蕭燕燕」是遼國宰相蕭思溫的三女兒，性格聰慧膽識過人，足智多謀的她也是歷史上有名的「蕭太后」，劇中，她情定韓德讓(竇驍 飾演)，卻敵不過時代考驗，感情路波折連連。

唐嫣拍戲超級認真，她說，一知道要演出「燕雲台」就趕快去買原版小說來看，小說超厚的四大本，她日夜猛K，沒幾天就讀完，現場對戲時也被發現手中劇本滿滿螢光筆註記，工作人員稱她是學霸級演員。在《燕雲台》中，唐嫣從少女演到老年，得自己揣測走過一生的心路歷程，她說，這真的只能靠自己去揣摩幻想，不知道自己老了往回看是否也是這樣的心情。

演出「燕雲台」時，唐嫣最喜歡穿搭配戲服的首飾，華麗首飾令人目不轉睛，讓她都好想問劇組看可否讓帶回家收藏。該劇遠赴內蒙草原取景，天氣驟變、白天夜晚溫差大，演員苦不堪言，沒拍戲時就見臨時演員們倒成一片，眼見劇組的辛苦，唐嫣在殺青時，還慰勞工作人員每人一大紅包，被誇「人真好」。

唐嫣與韓德讓主演「燕雲台」，2人劇中情路難行。圖／緯來戲劇台提供
唐嫣與韓德讓主演「燕雲台」，2人劇中情路難行。圖／緯來戲劇台提供
唐嫣（中）在「燕雲台」中與佘詩曼（右）、盧杉有姊妹情。圖／緯來戲劇台提供
唐嫣（中）在「燕雲台」中與佘詩曼（右）、盧杉有姊妹情。圖／緯來戲劇台提供
唐嫣在「燕雲台」中飾演蕭太后。圖／緯來戲劇台提供
唐嫣在「燕雲台」中飾演蕭太后。圖／緯來戲劇台提供
唐嫣2004年曾參加雅典奧運閉幕式表演。圖／摘自微博
唐嫣2004年曾參加雅典奧運閉幕式表演。圖／摘自微博

奧運 小說 北京

上一則

後藤真希2度確診新冠 完全無症狀

延伸閱讀

何超蓮情人節放閃 和男友狂秀泰文 貼5年前比基尼泳照

何超蓮情人節放閃 和男友狂秀泰文 貼5年前比基尼泳照

舊金山灣區花滑少女劉美賢、陳楷雯 衝擊冬奧金牌

舊金山灣區花滑少女劉美賢、陳楷雯 衝擊冬奧金牌
南加內陸42歲男子與15歲少女情色交易 獲刑11年

南加內陸42歲男子與15歲少女情色交易 獲刑11年
布碌崙2起車禍 一少女一老翁身亡 四人受傷

布碌崙2起車禍 一少女一老翁身亡 四人受傷

熱門新聞

Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

2022-02-14 02:28
李靚蕾（左）與王力宏夫妻緣分已盡。（報系資料照片）

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

2022-02-11 00:01
黃曉明、Angelababy官宣離婚已有2周。取材自微博

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

2022-02-12 17:19
林青霞。(取材自微博)

林青霞瘋傳婚變「贍養費80億」 1句話洩婚姻狀態

2022-02-10 22:59
楊冪再度披上白紗。（取材自微博）

楊冪離婚4年再披白紗 辣秀傲人上圍、纖腰

2022-02-09 02:24
歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

2022-02-15 15:31

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 挪威14金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 挪威14金居首
為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡