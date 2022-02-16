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巴戈生前心心念念感謝3個人 二嫂：最後都有見到面

記者葉君遠／即時報導
巴戈(左三)今年1月跟生命中最感謝的3人其中一人王祥基(左四)吃了一頓開心的飯。（圖：巴戈二嫂提供）
巴戈(左三)今年1月跟生命中最感謝的3人其中一人王祥基(左四)吃了一頓開心的飯。（圖：巴戈二嫂提供）

資深藝人巴戈於台北時間16日晚間7點40分離世，家屬處理後事回家，二嫂聊到這幾個月，巴戈心心念念生前感謝的人有三，一個是方芳芳，一是謝玲玲，另一個是台北演藝經紀交流協會創會理事長王祥基。

二嫂透露，巴戈這幾個月，言談間充滿感恩，他近年忙於優質生命協會事務，在最艱困的時候，他請謝玲玲幫忙，謝玲玲出力也出畫作，「他們都是童星出身，有革命情感，因為她，還辦了畫展。」另一個是舊日搭檔方芳芳，他後來卸任優質生命學會理事，就由方芳芳接任，「那陣子，她為巴戈每天抄經，還哭到淚流不止。」

二嫂聊到，其實大家都注意到巴戈後期的作品，但他在童星時期，就做過許多特別的事，「他在1966年跟當時的知名影星史蒂夫麥昆擔綱主演『聖保羅砲艇』合演，後來也演過許多廣告，包括早期的保力達，童星時期，就已經很活躍。」

巴戈人生最末，全家人隨侍在側，二嫂說，他面容非常安詳，像睡著了一樣，「這幾個月雖癌末，但他沒痛到打嗎啡，只是吃止痛藥，沒體力，因為體內的血紅素不多。」沒經歷太多痛苦，所以巴戈不斷說，自己人生雖短，但非常幸福。

巴戈生命最後一段最感謝的三人，其中兩人是方芳芳(左)和謝玲玲(右)。（圖：巴戈二...
巴戈生命最後一段最感謝的三人，其中兩人是方芳芳(左)和謝玲玲(右)。（圖：巴戈二嫂提供）

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