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韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

最性感男人哀嘆演同志毀掉電影事業 被各大公司放棄

記者蘇詠智／即時報導
哈利漢姆林因主演「洛城法網」大紅，登上「全球最性感男人」封面。圖／摘自People
哈利漢姆林因主演「洛城法網」大紅，登上「全球最性感男人」封面。圖／摘自People

現今影視節目中，常會有角色的性向被設定為喜歡同性，但不一定由本身是同志的演員扮演，不過在快40年前，扮演同性戀者對於演藝事業仍有可能造成重大衝擊。美國男星哈利漢姆林就認為，自己30出頭在電影「Making Love」大膽挑戰演同性戀男作家，正是讓自身電影事業毀於一旦的重要關鍵。

當年這部「Making Love」描述原本有美滿婚姻、妻子擔任電視節目製作人的醫師，被同志作家愛上，婚姻也逐漸走向破裂，在當時是頗有爭議又大膽的內容，飾演女主角的凱蒂傑克遜曾因主演「霹靂嬌娃」影集走紅，導演是「愛的故事」名家亞瑟希勒，哈利認為是頗值得挑戰戲路的組合。

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在接演「Making Love」前，哈利正因為擔任男主角的神話傳奇巨片「世紀封神榜」在美國成為年度第11名的熱賣電影，影壇前途正廣受看好，而他又和片中演愛神的首代「龐德女郎」烏蘇拉安德絲大談姊弟戀還生了兒子，經紀人認為外界根本不可能懷疑他的性向，支持他演出「Making Love」挑戰演技。他稱：「在我接洽之前，他們應該已經問過好萊塢所有人，大家都拒絕，也幾乎所有人都叫我不要接，可是我想演一點有意義的戲，而不是拍一些講中西部小鎮被吸血蝙蝠攻擊的片子，但那就是他們一直來找我的片型。」

哈利和經紀人都不覺得演出「Making Love」會對他有啥傷害，哪知道片子推出後雖引起注意，票房僅「世紀封神榜」的1／3，他好不容易變成影壇當紅炸子雞，因為一部片就被打入冷宮，再也沒有大公司的影片找他，他的電影事業直接毀掉。

好在幾年後，他轉回小螢幕，主演了話題夯劇「洛城法網」，在電視圈大紅大紫，還登上「時人」選出的1987年「最性感男人」榜首、成為當期封面人物，不過他在電影界就再也沒能翻身，大片、好角色再也沒上門了。

影片來源：YouTube

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「世紀封神榜」熱賣，曾讓哈利漢姆林成為搶手紅小生。圖／摘自imdb
「世紀封神榜」熱賣，曾讓哈利漢姆林成為搶手紅小生。圖／摘自imdb
已70歲的哈利漢姆林，出席公開場合仍風度翩翩。（路透資料照片）
已70歲的哈利漢姆林，出席公開場合仍風度翩翩。（路透資料照片）

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