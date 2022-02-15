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奧斯卡頒獎典禮主持人揭曉 史上首次由3女星擔綱

中央社洛杉磯15日綜合外電報導
奧斯卡金像獎頒獎典禮將由蕾吉娜霍爾(左起)、艾米舒默、汪妲賽克絲連袂主持。(美聯社)
奧斯卡金像獎頒獎典禮將由蕾吉娜霍爾(左起)、艾米舒默、汪妲賽克絲連袂主持。(美聯社)

根據今天證實的消息，3月舉行的奧斯卡金像獎（Oscars）頒獎典禮將由3位好萊塢知名喜劇女星艾米舒默、汪妲賽克絲和蕾吉娜霍爾共同主持，反映主辦單位加緊努力吸引觀眾回籠。

這將是2018年以來奧斯卡頒獎典禮首度有主持人，且是1987年以來再度見到3位主持人，更是史上首次3位主持人全是女性。

今年頒獎典禮主持人消息是在美國廣播公司（ABC）晨間新聞談話節目「早安美國」（Good Morning America, GMA）宣布，美國廣播公司負責轉播3月27日登場的第94屆奧斯卡頒獎典禮。

「早安美國」今天播出艾米舒默（Amy Schumer）的一段自拍影片，她說：「我不確定是誰認為這是個好點子，但是我將主持奧斯卡頒獎典禮，還有我的好友汪妲賽克絲（Wanda Sykes）和蕾吉娜霍爾（Regina Hall）。我最好得去看些電影了。」

影片來源：YouTube Good Morning America

奧斯卡頒獎典禮近幾年收視率大跌，最近一次有主持人是2018年由深夜秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）擔綱。

隔年的奧斯卡頒獎典禮改採無主持人形式受到讚賞，甚至吸引艾美獎（Emmys）等其他頒獎典禮仿效；但其後幾年，這種形式的奧斯卡頒獎典禮卻被批評缺乏焦點和幽默。

去年的奧斯卡獎主要頒給製作規模較小的藝術電影，例如贏得最佳影片的「游牧人生」（Nomadland）；而當時的頒獎典禮收視率則再創新低，比2020年的原本史上最低紀錄再銳減56%。

今年的奧斯卡頒獎典禮將回到傳統地點好萊塢的杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，日期則比往年延後，有報導說，這是為了避開2月舉行的北京冬季奧運，以及2月13日在洛杉磯舉行的職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）。

奧斯卡獎 電影 好萊塢

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