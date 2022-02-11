56歲「漂亮寶貝」火辣依舊 最新廣告裸上身微露胸

56歲布魯克雪德絲依然明豔。圖／摘自IG

少女時代以「藍色珊瑚礁」、「無盡的愛」等片紅遍全球的「漂亮寶貝」布魯克雪德絲，現在已是56歲、有兩個女兒的媽媽，雖然外表不再像年輕時嬌豔，卻仍具明星丰采，也還繼續在幕前活躍。最近她為牛仔褲品牌代言，其中一張宣傳照不但裸上身、露出美背也秀出大長腿，透露這是辛勤鍛鍊的成果。

布魯克雪德絲在最新牛仔褲廣告中上空，展現美背與長腿。圖／摘自IG 攝影／Cass Bird

布魯克才20歲左右曾經在著名的牛仔褲廣告中說道：「在我和它之間還有什麼？什麼都沒有！」暗示牛仔褲內未穿底褲，引發軒然大波，事隔多年再次穿上牛仔褲，她萬分認真，不但與健身教練從早上5點就開始努力鍛鍊，連酒都先戒掉，才有現在大家看到、令各方驚豔的體態。布魯克人高馬大，超過180公分，很容易顯得「大隻」，所以對自己在廣告裡的模樣要求嚴格，她坦言很喜歡廣告標榜的「女性能量」，「六人行」女主角寇特妮考絲也為她按了個讚。

布魯克雪德絲年輕時在「藍色珊瑚礁」丰采迷倒無數觀眾。圖／摘自imdb

昔日和布魯克齊名的幾位玉女 偶像，有華人血統的菲比凱絲，嫁給演技派男星凱文克萊後，沒幾年就退出幕前，安於過平凡人的生活，幾乎從公眾眼前消失。得了奧斯卡獎 的珍妮佛康納莉，還是不斷有演出，並與漫威英雄片中的「幻視」保羅貝特尼鶼鰈情深，不過行事低調，除了宣傳期之外也不算活躍。只有布魯克，不僅勤於更新社群網站 上的圖文，也蠻常有公開活動，至今仍是話題焦點。