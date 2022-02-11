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「富比世」最新吸金榜 「他」竟比巨石強森多賺一倍

記者蘇詠智／即時報導
扮演男主播的泰勒派瑞（右）才是「千萬別抬頭」眾大牌裡最會賺、最富有的一個。圖／摘自imdb
扮演男主播的泰勒派瑞（右）才是「千萬別抬頭」眾大牌裡最會賺、最富有的一個。圖／摘自imdb

最新「富比世」娛樂名人收入榜，榜首出乎各方意料，竟然不是當今最紅的影星巨石強森，巨石強森只拿下第4名，且Netflix巨星雲集的話題夯片「千萬別抬頭」，群星中最吸金的也非台灣觀眾熟悉的李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯、梅莉史翠普或是凱特布蘭琪等，他們加起來的收入可能都沒有和他們合演這部片的某位演員還多！

根據「富比世」統計，執導「魔戒」與「哈比人」系列電影的紐西蘭名導彼得傑克森，一整年來收入高達5億8000萬美元，巨石強森年收入2億7000萬美元，不及彼得傑克森的一半。然而彼得去年根本沒拍片，是靠著出售部分他在 Weta特效公司的收益給其他單位，在16億美元的交易中讓他賺近快6億美元，使他成為史上繼喬治盧卡斯、史蒂芬史匹柏後，第3位身價達10億美元的超富有導演。

有「工人皇帝」之稱的樂壇巨星布魯斯史賓斯汀，身家早就遠超過任何的勞動階級，去年一整年他將自己創作的歌曲版權出售予索尼唱片公司，賺進4億3500萬美元，得到亞軍。排名第3的則是傑斯，賺了3億4000萬美元，太座碧昂絲完全看不到車尾燈。

巨石強森固然是目前最紅影星，也在「富比世」榜單上排到第4名，他的主要收入卻是靠影劇工作之外的「副業」—龍舌蘭酒品牌生意。女星中最會賺的第一名是瑞絲薇絲朋，靠出售自己的製片公司賺進1億1500萬美元，在男女綜合排行是第12名。

「千萬別抬頭」中扮演凱特布蘭琪主播搭檔的黑人男星泰勒派瑞，才是該片演員中最富有的人，光去年一年收入就達1億6500萬美元，在排行榜上得到第8名，無怪乎連英國哈利王子與妻子梅根剛搬到好萊塢都是借他的豪宅居住，他的身家之豐厚，可想而知，除他之外的其他「千萬別抬頭」演員，沒有一個人擠進收入榜的前25名。

瑞絲薇絲朋是一整年來錢賺最多的女星，堪稱好萊塢金鳳凰。（路透資料照片）
瑞絲薇絲朋是一整年來錢賺最多的女星，堪稱好萊塢金鳳凰。（路透資料照片）
巨石強森雖仍是去年最賺的演員，卻只在娛樂界名人吸金榜排到第4名。（路透資料照片）
巨石強森雖仍是去年最賺的演員，卻只在娛樂界名人吸金榜排到第4名。（路透資料照片）
「魔戒」名導彼得傑克森是去年最賺錢娛樂名人，晉升身價10億美元超富有導演。（路透...
「魔戒」名導彼得傑克森是去年最賺錢娛樂名人，晉升身價10億美元超富有導演。（路透資料照片）

巨石強森 富比世 凱特

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