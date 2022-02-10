威爾史密斯3度叩關奧斯卡影帝：我只輸給黑人演員過

威爾史密斯憑「王者理查」3度叩關奧斯卡影帝。圖／CATCHPLAY提供

好萊塢巨星威爾史密斯憑著最新傳記電影「王者理查」橫掃獎季，日前公布的第94屆奧斯卡入圍 名單中更是睽違15年第3度獲得影帝提名 ，此外本片也入圍了最佳影片、女配角、原創劇本、剪輯、原創歌曲共六獎項。他開心表示：「這次真的很不一樣，提名個人獎是一回事，但整個劇組受到肯定又是另一回事。這部片本來可能只是一個很小的故事，但觀眾卻認可其普世的美好和信念的力量，這實在太振奮人心、歡欣鼓舞了。」

威爾史密斯前兩次入圍奧斯卡分別靠著詮釋「威爾史密斯之叱吒風雲」中的拳王阿里以及「當幸福來敲門」中苦盡甘來的華爾街富豪Chris Gardner展現超凡演技，宛如傳記片專業戶。這次在「王者理查」中飾演培育出網球傳奇姊妹檔「大小威廉絲」的教練父親理查，被一致看好是奪獎熱門人選，本片將在3月5日於CATCHPLAY+影音平台飆速搶先上架。

對於這次再度與丹佐華盛頓Denzel Washington角逐小金人，威爾史密斯則自曝入圍趣事，他說：「有件事很有趣，我過去兩次入圍，都只有輸給黑人演員過。第一次是丹佐華盛頓，第二次是佛瑞斯惠特克Forest Whitaker。當我還正在跟老婆潔達討論奧斯卡要多元包容的話題，我才恍然大悟『我只輸給黑人演員過！』」

威爾史密斯不僅完全不在意講出來一語成讖，甚至真心為對手感到驕傲，他說：「我聽說丹佐連同這次入圍成為史上最多提名的黑人演員，我一定要大書特書！」而威爾史密斯也透露「王者理查」的叫好叫座幫助他克服了演藝生涯以來心中的擔憂，他說：「我其實在心裡偷偷想，我大概不會再拍出比『當幸福來敲門』更棒的片了，我從來沒說出來過。但就當我這麼認為的時候，我遇見了『王者理查』。」