玄彬、孫藝真成為南韓最富有夫妻 名下房產破2千萬美元

玄彬、孫藝真結婚。圖／摘自IG

玄彬、孫藝真「愛的迫降」CP成真，同時對外公開結婚，玄彬的經紀公司也透露2人會在3月在首爾某處舉辦小型婚禮，外界也好奇兩大明星婚後的經濟狀況，由於孫藝真投資 眼光精準，玄彬樂於儲蓄 ，曾有記者初估過兩人名下的房產，約有260億韓幣（約2200萬美元），相當驚人。

孫藝真私底下投資房地產有一套，早在拍完「愛的迫降」後就在2020年10月，首爾新沙洞，以個人名義單獨購入價值160億韓元（約1300萬美元）的大廈，由於該棟大廈進駐許多知名化妝品牌賣場、整形外科，人潮驚人，每個月租金 至少有4500萬韓元（約3.8萬美元）、保證金則有5億元（42萬美元），孫藝真片酬也不低，加上戲劇演出、代言等收入，估計身家達18億元台幣。

玄彬個性較為保守，樂於儲蓄，他曾說自己流動存款有35億韓元（約300萬美元），每個月光是利息就能領到600萬韓元（約5025美元），而在房產部分，他曾在首爾江南買地蓋房，再加上清潭洞的別墅，建築物的市價至少已漲到韓幣100億元（約840萬美元）。

過去的南韓富有明星夫妻檔，包括Rain、金泰希以及權相佑、孫泰英都是投資好手，不過孫藝真、玄彬的話題性十足，頗有可能空降成為最富有的夫妻檔，引外界注目。