「不丹是教室」入圍奧斯卡 台灣女婿獲李安鼓勵

「不丹是教室」製片賴梵耘(左)、導演巴沃邱寧多傑(右)出席活動開心跟李安(右二)合影。圖/海鵬提供

第94屆奧斯卡今天公布入圍 名單,台灣女婿巴沃邱寧多傑執導「不丹是教室 」入圍最佳國際影片獎。他的製片妻子賴梵耘表示當下開心到激動尖叫,希望全家能到美國參加頒獎典禮。

「不丹是教室」(Lunana:A Yak in the Classroom)是台灣劇作家賴聲川女婿巴沃邱寧多傑(Pawo Choyning Dorji)首部長片,在台灣上映獲得新台幣735萬元(約26.4萬美元)票房,他的妻子賴梵耘擔任製片,陪著丈夫登上海拔5000公尺、位於喜瑪拉雅山脈的冰川部落拍攝,片中不只收錄宛如「天堂」般美景,也邀請當地居民參與拍攝。

「不丹是教室」搶進前15強後,國際名導李安也與巴沃邱寧多傑對談,不只增加「不丹是教室」的曝光度,也讓觀眾能聽到巴沃邱寧多傑的創作歷程。

賴梵耘今天對中央社記者表示,李安私下曾鼓勵巴沃邱寧多傑持續創作,也許創作過程會越來越困難,但仍要堅持本心創作。賴梵耘表示,這次入圍也更能理解李安的想法,樹立一個里程碑後,總感覺有點壓力,但仍會繼續努力。

賴梵耘表示,巴沃邱寧多傑將會出席頒獎典禮,雖然一家人帶著孩子會有隔離的問題要考慮,但目前仍努力希望全家人一起參加。

最佳國際影片入圍影片還有義大利電影 「上帝之手」(The Hand of God)、丹麥電影「漂浪人生」(Flee)、挪威電影「世界上最爛的人」(The Worst Person in the World)及日本電影「在車上」(Drive My Car)。