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奧斯卡入圍名單公布 「犬山記」12項領跑

奧斯卡入圍名單透玄機 「女力」挽救Netflix？

記者蘇詠智／即時報導
珍康萍（中）女力發威，可望讓Netflix以「犬山記」抱回渴盼多時的奧斯卡最佳影片獎。（路透資料照片）
珍康萍（中）女力發威，可望讓Netflix以「犬山記」抱回渴盼多時的奧斯卡最佳影片獎。（路透資料照片）

94屆奧斯卡金像獎入圍名單由Netflix「犬山記」囊括最佳影片、導演等12項領跑，然而過去幾年奧斯卡對於Netflix成見頗深，常常是入圍很風光、得獎項數遠不如預期，去年更是讓被看好會得到帝后雙大獎的Netflix「藍調天后」最後僅拿回兩技術小獎，之前「羅馬」也在最佳導演、最佳國際電影獲獎後止步，外界皆認為是Netflix的「影音平台」原罪所致。「犬山記」能否殺出重圍、為Netflix抱回一座最渴盼的最佳影片大獎？台灣時間3月28日舉辦的頒獎典禮才會見分曉。

自從Netflix積極拍攝自製電影、對名導與巨星灑下重金，不少人都已經和他們攜手合作，然而他們早先堅持就算有戲院放映也要和網路平台同步推出，使得各地大型影城紛紛拒映抵制，變成最終仍在大多數區域只有平台上架，而無戲院放映，觸怒捍衛「大銀幕體驗」最力的名導如克里斯多夫諾蘭等。電影人們儘管對於Netflix奉上的厚利無法拒絕，卻在投選奧斯卡得主時，不自覺的吝於給予支持票，讓這幾年來Netflix幾部瞄準小金人的力作，幾乎都是掃興而歸。

今年態勢卻似乎有些不同，早先英國名導肯尼斯布萊納執導的黑白懷舊片「貝爾法斯特」被認為是最有機會獲獎的強片，「犬山記」不過坐二望一，但之後金球等大獎或是北美各地的影評人協會獎，「犬山記」頻頻勝出，氣勢後來居上，導演珍康萍更被視為奧斯卡最佳導演的必然得主，將成為繼去年「游牧人生」趙婷與「危機倒數」凱薩琳畢格蘿後的第3位女性。

Netflix自是盤算靠珍康萍銳不可擋的氣勢拉抬「犬山記」整部片的行情，靠目前各方都不會違抗的「女力」，搶下難能可貴的一座奧斯卡最佳影片大獎。之前外界還曾經懷疑「犬山記」會否再重演「羅馬」的情形，現從入圍名單的態勢看來，「女力」似乎真的無敵、足以壓下電影人對Netflix的成見。

早先各方預期「貝爾法斯特」扮演父子的基倫漢恩斯、傑米道南會雙入圍最佳男配角，「犬山記」的傑西普萊蒙一直不受看好，結果奧斯卡只提名了基倫漢恩斯、沒有提名傑米道南，「貝爾法斯特」無緣在最佳男配角雙提名，卻是傑西普萊蒙填補了這個位子，變成「犬山記」男配角雙提名，投票會員心中對於片子的喜好已頗明顯。

再者，「犬山記」提名了爭取最佳影片而言萬分重要的最佳剪輯獎，早先有獲美國剪輯工會獎入圍的「貝爾法斯特」卻在奧斯卡最佳剪輯獎入圍名單上落空，而有獲此項提名也入圍最佳影片的「沙丘」、「王者理查」、「千萬別抬頭」，又未獲關鍵的最佳導演提名，等於說所有該要入圍的大獎都入圍、完全沒有任何弱點的強片，只剩「犬山記」，最佳影片若不頒給它，才會是大爆冷門。

至於影帝之爭，「王者理查」威爾史密斯幾乎勝券在握，由近年來「奧斯卡依然頗白」的爭議，今年若是頒獎給他、平息「太白」的質疑，也是合情合理。只有影后大戰，還是個個有機會卻人人沒把握，「史賓賽」克莉絲汀史都華千驚萬險中拿下一席，能入圍已是最好的結果。

「貝爾法斯特」奧斯卡入圍氣勢未如預期強勁。圖／摘自imdb
「貝爾法斯特」奧斯卡入圍氣勢未如預期強勁。圖／摘自imdb
威爾史密斯極有可能以「王者理查」登上奧斯卡影帝寶座。（路透資料照片）
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