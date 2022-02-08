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奧斯卡入圍名單公布 「犬山記」12項領跑

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「犬山記」12項奧斯卡最大贏家 奇異博士蜘蛛人都入圍

記者陳建嘉／即時報導
克莉絲汀史都華在「史賓賽」演出廣受好評，是影后熱門人選。圖／車庫提供
克莉絲汀史都華在「史賓賽」演出廣受好評，是影后熱門人選。圖／車庫提供

2022年奧斯卡獎主要入圍名單出爐，「犬山記」共計入圍12項最風光，包括影片、導演、男主角、男配角以及女配角皆有入圍，其次則有視覺特效大片「沙丘」以10項居次，異軍突起的還有日本電影，由濱口龍介執導的「在車上」，風光入圍4項，還闖入導演、影片等名單。

最佳影片

「貝爾法斯特」／「樂動心旋律」／「在車上」／「千萬別抬頭」／「沙丘」／「王者理查」／「夜路」/「甘草披薩」/「犬山記」/「西城故事」

最佳導演

「貝爾法斯特」肯尼斯布萊納／「犬山記」珍康萍／「在車上」濱口龍介／「甘草披薩」保羅湯瑪斯安德森／「西城故事」史蒂芬史匹柏

最佳男主角

「成為里卡多之路」哈維爾巴登／「犬山記」班尼迪克康柏拜區／「馬克白」丹佐華盛頓／「倒數時刻」安德魯加菲／「王者理查」威爾史密斯

最佳女主角

「神聖電視台」潔西卡雀絲坦／「失去的女兒」奧莉薇亞柯爾曼／「成為里卡多之路」妮可基嫚／「平行母親」潘妮洛普克魯茲／「史賓賽」克莉絲汀史都華

最佳男配角

「犬山記」傑西普萊蒙／「犬山記」寇帝史密麥菲／「樂動心旋律」特洛伊科蘇爾／「成為里卡多之路」J.K.西蒙斯／「貝爾法斯特」希朗漢德

最佳女配角

「失去的女兒」潔西巴克利／「貝爾法斯特」茱蒂丹契／「西城故事」亞莉安娜黛博塞／「犬山記」克絲汀鄧斯特／「王者理查」安潔紐艾莉絲

最佳原著劇本

「貝爾法斯特」／「千萬別抬頭」／「王者理查」／「甘草披薩」／「世界上最爛的人」

最佳改編劇本

「樂動心旋律」／「在車上」／「沙丘」／「失去的女兒」／「犬山記」

最佳動畫片

「魔法滿屋」／「漂浪人生」／「路卡的夏天」／「米家大戰機器人」／「尋龍使者：拉雅」

最佳視覺特效

「沙丘」／「脫稿玩家」／「007生死交戰」／「尚氣與十環傳奇」／「蜘蛛人：無家日」

最佳國際影片

日本「在車上」／丹麥「漂浪人生」／義大利「上帝之手」／不丹「不丹是教室」／挪威「世界上最爛的人」

「犬山記」。圖／Netflix提供
「犬山記」。圖／Netflix提供

入圍 導演 日本

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