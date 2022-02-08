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奧斯卡入圍名單公布 「犬山記」12項領跑

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奧斯卡入圍名單公布 「犬山記」12項領跑

記者蘇詠智、陳建嘉／即時報導
「犬山記」是本屆奧斯卡入圍名單的最大贏家。圖／摘自imdb
「犬山記」是本屆奧斯卡入圍名單的最大贏家。圖／摘自imdb

第94屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉，紐西蘭女導演珍康萍力作「犬山記」成為最大贏家，入圍最佳影片、導演等12項大獎，科幻名著改編的「沙丘」等片以10提名緊追在後。日本導演濱口龍介「在車上」入圍最佳影片、導演、最佳國際電影等獎，堪稱自「寄生上流」以來最強勁的亞洲電影。

今年提名最佳影片的還包括「貝爾法斯特」、「西城故事」、「王者理查」、「千萬別抬頭」、「樂動心旋律」、「夜路」和「甘草披薩」。最佳導演入圍有「西城故事」史蒂芬史匹柏、「犬山記」珍康萍、「貝爾法斯特」肯尼斯布萊納、「甘草披薩」保羅湯瑪斯安德森和「在車上」濱口龍介。

在備受矚目的最佳男主角之爭，「王者理查」威爾史密斯、「犬山記」班奈狄克康柏拜區、「倒數時刻」安德魯加菲早就被視為「前3強」，果然全都獲得提名，「成為里卡多之路」哈維爾巴登、「馬克白」丹佐華盛頓殺進榜單，氣勢較弱。目前各方看好曾以「叱吒風雲」、「當幸福來敲門」兩度鎩羽的威爾有機會成為繼薛尼鮑迪、丹佐華盛頓、傑米福克斯與佛瑞斯特惠塔克之後的第5位黑人影帝。

之前情勢混沌的最佳女主角大戰，最後入圍者包括「成為里卡多之路」妮可基嫚、「神聖電視台」潔西卡雀絲坦、「失去的女兒」奧莉薇亞柯爾曼、「史賓賽」克莉斯汀史都華、「平行母親」潘妮洛普克魯茲，仍是人人有機會，個個沒把握。

最佳男配角入圍者則有「貝爾法斯特」基倫漢恩斯、「樂動心旋律」特洛伊寇特蘇爾、「成為里卡多之路」J.K.西蒙斯、「犬山記」傑西普萊蒙和寇迪史密麥克菲，後面兩人將上演「同室操戈」，而以後者勝出機率較看好。提名最佳女配角的則有「失去的女兒」潔西伯克利、「西城故事」亞莉安娜狄波斯、「貝爾法斯特」茱蒂丹契、「犬山記」克絲汀鄧斯特與「王者理查」安潔紐艾莉絲，「西城故事」亞莉安娜狄波斯的勝出呼聲較高。

台灣女婿巴沃邱寧多傑和妻子賴梵耘聯手打造的「不丹是教室」入圍奧斯卡獎最佳國際影片，身為導演的他目前正在台，笑稱原本看奧斯卡入圍的當下，還分心與小孩打電動，製片老婆賴梵耘則在一旁打瞌睡，朦朧中聽到老公大喊「我們提名了」，全家人瘋狂尖叫到不敢相信。巴沃興奮到不知如何言語，「我們一時之間寫不出任何感言，真的太開心，太意外，這瞬間真的太驚喜了」。

威爾史密斯以「王者理查」強勢角逐奧斯卡影帝。圖／摘自imdb
威爾史密斯以「王者理查」強勢角逐奧斯卡影帝。圖／摘自imdb
「貝爾法斯特」入圍奧斯卡最佳影片、導演等大獎。圖／摘自imdb
「貝爾法斯特」入圍奧斯卡最佳影片、導演等大獎。圖／摘自imdb
日片「在車上」入圍奧斯卡最佳影片、導演等大獎。圖／東昊提供
日片「在車上」入圍奧斯卡最佳影片、導演等大獎。圖／東昊提供

入圍 導演 提名

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