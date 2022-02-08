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布魯斯威利淪爛片之王？金酸莓還為他增設新獎項

記者蘇詠智／即時報導
布魯斯威利近年來主演一堆爛片，金酸莓獎開設特別獎讓他自己跟自己比爛。取材自IMDb
布魯斯威利近年來主演一堆爛片，金酸莓獎開設特別獎讓他自己跟自己比爛。取材自IMDb

昔日曾以「終極警探」系列等動作大而紅極一時的布魯斯威利，現竟淪為「爛片之王」？專門修理大片、巨星的金酸莓獎，今年為他增設了「2021年電影中布魯斯威利的最差演出」特別獎，突顯他過去一整年幾乎沒有一部好片，已經自成一格，不需要和旁人比爛，自己就可以跟自己比。本屆之前他曾連續3屆提名最差男主角或男配角，主辦單位終於決定，他已經夠資格被獨立出來，成為爛片新指標，因而給他這個「殊榮」。

布魯斯威利就像其他前後期走紅的動作男星如席維斯史特龍、阿諾史瓦辛格等，演技罕受肯定，常常因為拍片的成績不佳，被金酸莓獎嘲弄。比起史特龍至少曾經以演技被奧斯卡提名，幾年前的「爛片王」尼可拉斯凱吉更曾是奧斯卡影帝，老布非但從未入圍奧斯卡獎，金酸莓獎倒是提名、得獎的機會不少，就像20多年前曾以「世界末日」、「終極密碼戰」和「緊急動員」3部片中的演出獲得最差男主角獎，20多年後，他的演出之糟更上層樓，金酸莓一口氣列出他在過去一年之中推出的8部影片，包括「終極狩獵團」、「終極攻佔」、「終極生存戰 」、「終極異噬界」、「American Siege」、「Fortress」、「非法地帶」、「惡夜性追緝」，從中評選哪一部才是他最差的表演。

「黛安娜王妃：音樂劇」是本屆金酸莓獎入圍最多的慘烈輸家。取材自IMDb
「黛安娜王妃：音樂劇」是本屆金酸莓獎入圍最多的慘烈輸家。取材自IMDb

美國職籃呼風喚雨的「詹皇」跨行拍電影，就以「怪物奇兵 全新世代」入圍金酸莓獎。取...
美國職籃呼風喚雨的「詹皇」跨行拍電影，就以「怪物奇兵 全新世代」入圍金酸莓獎。取材自IMDb

至於其他正規獎項，Netflix「黛安娜王妃：音樂劇」提名最差影片、導演、男女主角、男女配角等9項獎，慘烈無比。美國職籃巨星勒布朗詹姆斯主演「怪物奇兵 全新世代」不但片子入圍最差影片與最差重拍、翻抄或續集等獎，他自己也入圍了最差男主角。演技向來精湛的艾美亞當斯，過去一年卻不幸推出了「窺探」和「親愛的艾文漢森」這兩部劣作，前者提名最差女主角，後者提名最差女配角。馬克華柏格也因為本來要上戲院、改成在影音平台直接上架的大成本動作片「無穹迴役」情節欠佳而被金酸莓點名入圍最差男主角，片子亦獲最差影片提名。

馬克華柏格因「無穹迴役」又入圍了金酸莓獎最差男主角。取材自IMDb
馬克華柏格因「無穹迴役」又入圍了金酸莓獎最差男主角。取材自IMDb

艾美亞當斯在「親愛的艾文漢森」演出提名金酸莓獎最差女配角。取材自IMDb
艾美亞當斯在「親愛的艾文漢森」演出提名金酸莓獎最差女配角。取材自IMDb

每年金酸莓都在找機會看有沒有消遣奧斯卡提名者的可能，今年以有望提名奧斯卡的「Gucci：豪門謀殺案」傑瑞雷托和「最後的決鬥」班艾佛列克雙雙入圍最差男配角為代表。本屆得獎名單照例在奧斯卡頒獎前一天揭曉。

提名 奧斯卡獎 入圍

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