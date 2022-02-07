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接班湯姆克魯斯 他們更年輕、高大、裸露尺度也更寬？

記者蘇詠智／即時報導
澳洲男星山姆雷德將主演影集版「夜訪吸血鬼」。圖／摘自imdb
澳洲男星山姆雷德將主演影集版「夜訪吸血鬼」。圖／摘自imdb

要成功製造出一個名號響亮的IP不容易，因而重覆的題材可能每隔幾年就會重新被搬演一次。都曾經由湯姆克魯斯主演電影版的「神隱任務」、「夜訪吸血鬼」，都在今年要推出影集版本，各自換上更年輕的小生來接棒湯姆克魯斯，雖然讓新主角受到矚目，卻也背負和阿湯比較的巨大壓力。

已經在亞馬遜Prime Video上架的影集版「神隱任務」，男主角艾倫瑞奇森身材高大，有188公分，曾經當過模特兒，也參選過「美國偶像」，年輕時帥氣，現在則變得粗獷，明顯與湯姆克魯斯是不一樣的型。由於「神隱任務」原著小說對男主角外型的設定是身高超過190、十分魁梧，艾倫固然還沒有到那種高壯程度，至少比起湯姆克魯斯要健碩不少，外表已經更符合原著，讓書迷更為滿意。

影集版「神隱任務」和電影版相較，裸露尺度大了不少，湯姆克魯斯在電影裡沒有露出任何不能露的部位，影集版艾倫瑞奇森不僅脫上衣秀出胸肌的段落不只一回，還有全裸激情、更衣的鏡頭，女主角薇拉費茲傑羅也露出胸前兩點，符合大多數的數位平台節目「露點即賣點」原則，沒讓花錢訂閱的用戶失望。不過艾倫比阿湯更高大、年輕、裸露更多，仍是有人嫌他的外型雖然和小說描述的相當接近，卻缺乏阿湯的巨星丰采，只能再加點油。

至於影集版「夜訪吸血鬼」，外界尚未能看到任何造型照或是片段，當年湯姆克魯斯主演電影版的消息一出，各方都感到質疑，同樣也是不符合原著對於人物的描繪，可是片子上映後在美國票房破億，小說作者安萊絲也表示滿意阿湯的詮釋。影集版相中澳洲男星山姆雷德，以氣質和演技取勝，沒有阿湯那種抓住觀眾眼光的英俊外表，演出成績如何，尚待戲推出之後才能見分曉。

艾倫瑞奇森主演影集版「神隱任務」。（路透資料照片）
艾倫瑞奇森主演影集版「神隱任務」。（路透資料照片）
湯姆克魯斯在「神隱任務」演技有好評，只是外型和原著描述差太多，讓書迷不夠滿意。圖...
湯姆克魯斯在「神隱任務」演技有好評，只是外型和原著描述差太多，讓書迷不夠滿意。圖／摘自imdb
湯姆克魯斯主演的電影版「夜訪吸血鬼」，票房、評價都不差。圖／摘自imdb
湯姆克魯斯主演的電影版「夜訪吸血鬼」，票房、評價都不差。圖／摘自imdb
艾倫瑞奇森高壯健美，外型更接近「神隱任務」原著的描述。圖／摘自IG
艾倫瑞奇森高壯健美，外型更接近「神隱任務」原著的描述。圖／摘自IG

湯姆克魯斯 電影 小說

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