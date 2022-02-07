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奧斯卡入圍名單將公布 「蜘蛛人」、「暮光女」拚了

記者蘇詠智／即時報導
「王者理查」威爾史密斯仍最被看好有望奪奧斯卡影帝。圖／摘自imdb
「王者理查」威爾史密斯仍最被看好有望奪奧斯卡影帝。圖／摘自imdb

第94屆奧斯卡金像獎入圍名單預計2月8日早上陸續揭曉，目前根據各大前哨獎項的入圍、得獎情況預估，Netflix「犬山記」在最佳影片、導演、男主角、男女配角等重要項名都有望拿下提名，「貝爾法斯特」、「甘草比薩」、「沙丘」等的氣勢也都頗旺，然而票房橫掃全球的「蜘蛛人：無家日」想殺進最佳影片提名名單，恐怕不是造勢手筆再大就能如願。

奧斯卡金像獎曾是影迷最矚目的年度盛事，在商業獲得大成功的「亂世佳人」、「真善美」、「教父」、「大法師」、「星際大戰」、「外星人」、「鐵達尼號」等，都曾經打進最佳影片入圍名單，有的甚至奪下大獎。然而21世紀後，商業賣座片愈來愈不受奧斯卡青睞，連帶讓頒獎結果的矚目度下滑、典禮轉播收視不斷下跌，連主辦單位都苦思提振收視的方法。

一般以為，多數觀眾花錢進戲院欣賞的商業鉅片已經很久沒出現在奧斯卡最佳影片的入圍名單上，無奈目前為止本屆呼聲最高的影片中僅「沙丘」北美票房破了1億美元、勉強算是沾上賣座大片的邊，不過此片在2021年北美上映電影裡也還沒排到年度賣座10大，對於普羅大眾的吸引力也有限。漫威與索尼努力幫「蜘蛛人：無家日」造勢，本期待再創如「黑豹」獲最佳影片提名一般的佳績，現在看來情況似乎愈來愈渺茫。

今年小金人爭奪戰在入圍名單尚未公布前就有超戲劇性的發展：「史賓賽」克莉絲汀史都華從原本最被看好奪影后，結果金球獎敗給「成為里卡多之路」妮可基嫚，美國演員工會獎意外沒獲提名，而在被視為「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎也連入圍名單都沒被擠進去，現在奧斯卡影后入圍名單能擠上去已是謝天謝地，早不被看好有望獲獎，目前影后態勢混沌，人人有機會，個個沒把握。

影帝方面，「王者理查」威爾史密斯、「犬山記」班奈狄克康柏拜區、「倒數時刻」安德魯加菲被認為是穩獲提名前3強，只剩下兩席能讓其他男星爭搶，威爾史密斯的得獎呼聲也暫居第一。本屆典禮將於3月27日舉行。

「史賓賽」克莉絲汀史都華從最被看好奧斯卡封后，到現在連擠進入圍名單都很拚，堪稱最...
「史賓賽」克莉絲汀史都華從最被看好奧斯卡封后，到現在連擠進入圍名單都很拚，堪稱最戲劇化的發展。圖／摘自imdb
「蜘蛛人：無家日」強力造勢進軍奧斯卡，可惜入圍最佳影片的呼聲仍不高。圖／摘自im...
「蜘蛛人：無家日」強力造勢進軍奧斯卡，可惜入圍最佳影片的呼聲仍不高。圖／摘自imdb

入圍 奧斯卡 提名

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