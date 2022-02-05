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過年吃太多？快跟胖艾咪、愛黛兒學健康甩肉

記者吳曉涵／台北報導
過年大魚大肉、零食吃不停，體重不免也跟著上升。趕在假期結束前不妨跟女星學瘦身法，健康甩肉。圖／摘自IMDB、IG
過年大魚大肉、零食吃不停，體重不免也跟著上升。趕在假期結束前不妨跟女星學瘦身法，健康甩肉。圖／摘自IMDB、IG

過年大魚大肉、零食吃不停，體重不免也跟著上升。趕在假期結束前不妨跟女星學瘦身法，健康甩肉。

在《歌喉讚》系列電影中演活胖艾咪（Fat Amy）的女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），近一年多來瘦身有成，無論是在片場被狗仔拍攝或是她本人在IG發的照片，都可以感受到她的好狀態，而她正確的減重觀念也很直得大家效仿。

瑞貝爾威爾森當初考量到健康及細路受限的問題，下定決心要減重。她戒除了暴飲暴食的習慣，選擇多吃魚、雞胸肉、高纖主食的高蛋白飲食法，避免糖和垃圾食物。運動方面則搭配健走、短跑和戰繩運動、TRX與拳擊等，成功甩肉，也一路維持不復胖。

而英國歌手愛黛兒近年來瘦身有成，減掉幾乎一個成年女性的體重，靠的除了控制飲食之外，當然也有運動。她透露自己戒掉了糖跟酒精，採用營養學專家Glen Matten提出的Sirtfood Diet (長壽飲食法，另名「激瘦飲食法」)，平常多攝取含有豐富「多酚」成分的食物，像是咖啡、綠茶、藍莓、蘋果、豆類、蕎麥、花椰菜等，並把他們打成蔬果汁飲用，刺激體內的組蛋白去乙醯化酶去啟動身體的燃脂功能，調節新陳代謝。另外，也可以吃一點可可含量達85%以上黑巧克力解饞。

運動方面，愛黛兒以有氧運動和循環式訓練、皮拉提斯為主。所謂循環式訓練就是以肌力訓練提升身體能量代謝，可以選擇用開合跳、伏地挺身、深蹲、棒式等組合成一組輪流進行成為一個循環。

減重 咖啡 電影

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