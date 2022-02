英國奧斯卡BAFTA 沙丘入圍11項成最大贏家

《沙丘》。美聯社

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影 獎(BAFTA)3日公布入圍 名單,科幻片「沙丘」(Dune)獲得11項提名,是入圍最大贏家,「犬山記」(The Power of the Dog)8項居次。

路透社報導,北愛爾蘭導演 肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)執導的半自傳式黑白電影「貝爾法斯特」(Belfast)獲得6項提名。

「沙丘」、「犬山記」和「貝爾法斯特」均入圍最佳影片,將與「甘草糖披薩」(Licorice Pizza)和全球暖化諷刺劇「千萬別抬頭」(Don't Look Up)展開角逐。

最新一部007系列電影「007:生死交戰」(No Time To Die)、音樂劇電影「西城故事」(West Side Story)和「甘草糖披薩」均獲5項提名。

英國影藝學院主席馬占達(Krishnendu Majumdar)告訴路透社:「這是很令人興奮的入圍名單,今年有48部電影入圍。能夠脫穎而出的關鍵在於故事的廣度與多元性。許多不同電影被提名,不僅是題材不同,電影的角色與製作者也非常不同。」

BAFTA在2020年因為演技獎項提名名單全白,以及全員男性的最佳導演提名名單,遭砲轟「缺乏多元性」,隨後增加會員,加入長名單投票環節,並增加演技與導演獎項。

今年的最佳導演入圍名單有半數為女性,包括「犬山記」的紐西蘭導演珍康萍(Jane Campion)、「發生」(Happening,暫譯)的法國女導演奧黛莉狄旺(Audrey Diwan),以及執導「鈦」(Titane)的茱莉亞迪古何諾(Julia Ducournau)。

入圍最佳導演的還有「當愛離開時」(After Love)導演阿利姆罕(Aleem Khan)、執導「在車上」的日本導演濱口龍介,以及「甘草糖披薩」導演保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)。

最佳女主角獎入圍者有女神卡卡(Lady Gaga)/「Gucci:豪門謀殺案」(House of Gucci)、艾拉娜海姆(Alana Haim)/「甘草糖披薩」、艾米麗雅瓊斯(Emilia Jones)/「樂動心旋律」(CODA)、蕾娜特瑞因斯夫(Renate Reinsve)/「世界上最糟糕的人」(The Worst Person In The World)、喬安娜斯坎蘭(Joanna Scanlan)/「當愛離開時」、泰莎湯普森(Tessa Thompson)/「白色通行證」(Passing)。

最佳男主角獎入圍者分別為班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)/「犬山記」、李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)/「千萬別抬頭」、威爾史密斯(Will Smith)/「王者理查」(King Richard)、艾迪爾阿克塔爾(Adeel Akhtar)/阿里與艾娃(Ali & Ava,暫譯)、馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)/「天鵝之歌」(Swan Song)、史提芬葛蘭姆(Stephen Graham)/「沸點」(Boiling Point,暫譯)。

BAFTA去年因為疫情選擇線上舉辦,今年將於3月13日於倫敦舉辦實體頒獎典禮。