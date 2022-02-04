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英國奧斯卡BAFTA 沙丘入圍11項成最大贏家

中央社倫敦3日綜合外電報導
《沙丘》。美聯社
《沙丘》。美聯社

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）3日公布入圍名單，科幻片「沙丘」（Dune）獲得11項提名，是入圍最大贏家，「犬山記」（The Power of the Dog）8項居次。

路透社報導，北愛爾蘭導演肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）執導的半自傳式黑白電影「貝爾法斯特」（Belfast）獲得6項提名。

「沙丘」、「犬山記」和「貝爾法斯特」均入圍最佳影片，將與「甘草糖披薩」（Licorice Pizza）和全球暖化諷刺劇「千萬別抬頭」（Don't Look Up）展開角逐。

最新一部007系列電影「007：生死交戰」（No Time To Die）、音樂劇電影「西城故事」（West Side Story）和「甘草糖披薩」均獲5項提名。

英國影藝學院主席馬占達（Krishnendu Majumdar）告訴路透社：「這是很令人興奮的入圍名單，今年有48部電影入圍。能夠脫穎而出的關鍵在於故事的廣度與多元性。許多不同電影被提名，不僅是題材不同，電影的角色與製作者也非常不同。」

BAFTA在2020年因為演技獎項提名名單全白，以及全員男性的最佳導演提名名單，遭砲轟「缺乏多元性」，隨後增加會員，加入長名單投票環節，並增加演技與導演獎項。

今年的最佳導演入圍名單有半數為女性，包括「犬山記」的紐西蘭導演珍康萍（Jane Campion）、「發生」（Happening，暫譯）的法國女導演奧黛莉狄旺（Audrey Diwan），以及執導「鈦」（Titane）的茱莉亞迪古何諾（Julia Ducournau）。

入圍最佳導演的還有「當愛離開時」（After Love）導演阿利姆罕（Aleem Khan）、執導「在車上」的日本導演濱口龍介，以及「甘草糖披薩」導演保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）。

最佳女主角獎入圍者有女神卡卡（Lady Gaga）/「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）、艾拉娜海姆（Alana Haim）/「甘草糖披薩」、艾米麗雅瓊斯（Emilia Jones）/「樂動心旋律」（CODA）、蕾娜特瑞因斯夫（Renate Reinsve）/「世界上最糟糕的人」（The Worst Person In The World）、喬安娜斯坎蘭（Joanna Scanlan）/「當愛離開時」、泰莎湯普森（Tessa Thompson）/「白色通行證」（Passing）。

最佳男主角獎入圍者分別為班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）/「犬山記」、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）/「千萬別抬頭」、威爾史密斯（Will Smith）/「王者理查」（King Richard）、艾迪爾阿克塔爾（Adeel Akhtar）/阿里與艾娃（Ali & Ava，暫譯）、馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）/「天鵝之歌」（Swan Song）、史提芬葛蘭姆（Stephen Graham）/「沸點」（Boiling Point，暫譯）。

BAFTA去年因為疫情選擇線上舉辦，今年將於3月13日於倫敦舉辦實體頒獎典禮。

導演 入圍 電影

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