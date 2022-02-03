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「小林心如」暴紅 真面目曝光被酸：求你開美顏吧

噓！星聞 綜合報導
「小林心如」曾在網路上暴紅。（截自抖音）
「小林心如」曾在網路上暴紅。（截自抖音）

去年中國有位網紅，因外型酷似林心如、聲音頗像夏紫薇，在網路上迅速走紅。有了人氣後她也開始開直播、和「小燕子」連線，讓粉絲們打賞她，據傳一個月收入超過10萬元人民幣。豈料後來卻怕遭到檢舉、被告，整個「脫胎換骨」，將暱稱改掉、卸妝、還原聲音，原貌嚇壞許多網友。

這名「小林心如」因為在網路上模仿林心如所飾演的「小燕子」而火紅，一度以「小林心如」自稱。等到有了名氣後則隨即開始做直播，直播間中她還常與「小燕子」連線，讓粉絲們打賞她，據傳一個月收入高達10萬人民幣以上。

有網友提醒她這種行為可能會被林心如告侵權，於是她卸下原先濃厚的妝，還把抖音暱稱從「小林心如」改為「夏紫微」，就連草字旁的薇也不敢用，網友看完還笑稱「求生慾太強」。過不久，她卻遭到抖音用戶「小俏妞」指稱抄襲，「小俏妞」表示這位網紅盜用了她的聲音，並進行侵權投訴。

對此，網友看法兩極，有網友支持小俏妞，認為原創需花大量精力創作；但也有網友認為小俏妞為何不在夏紫微還不出名時就提告，等到人家出名了才去告，認為原創是在蹭「夏紫微」熱度。

有趣的是，「夏紫微」自從卸妝後，整個人完全變了個樣，與先前還是「小林心如」時期的她差異相當大，除了臉部雙頰下垂、黑眼圈重，還看起來相當老態，紛紛直呼：「我的天阿！太嚇人了，怎麼長成這樣」、「求求你，開美顏吧」、「開美顏吧，不開容易掉粉」。

「小林心如」曾在網路上暴紅。（截自抖音）
「小林心如」曾在網路上暴紅。（截自抖音）
「小林心如」擔心侵權遭檢舉，不僅還原聲音還卸妝，原貌嚇壞許多網友。（截自抖音）
「小林心如」擔心侵權遭檢舉，不僅還原聲音還卸妝，原貌嚇壞許多網友。（截自抖音）
「小林心如」擔心侵權遭檢舉，不僅還原聲音還卸妝，原貌嚇壞許多網友。（截自抖音）
「小林心如」擔心侵權遭檢舉，不僅還原聲音還卸妝，原貌嚇壞許多網友。（截自抖音）

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