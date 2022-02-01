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王晶「新倚天」評價慘 網友頓悟：舊版也爛 只是哏多

記者蘇詠智／即時報導
「倚天屠龍記之魔教教主」張無忌和趙敏的大都之約始終未能實現。(取材自豆瓣)
「倚天屠龍記之魔教教主」張無忌和趙敏的大都之約始終未能實現。(取材自豆瓣)

香港導演王晶距離1990年代執導「倚天屠龍記之魔教教主」後，事隔快29年才推出續篇，還分成上下兩部「倚天屠龍記之九陽神功」、「倚天屠龍記之聖火雄風」，結果耗資3億人民幣，卻在推出之前從在電影院放映的院線片，改成網路付費欣賞的影片，只有上集「九陽神功」會在春節期間於新加坡與馬來西亞的戲院放映，各方都覺得不妙。果真除夕片子一上線，網友吐嘈聲不斷，質疑王晶：「等了29年給我看這個？」或是：「看完都吐到年夜飯吃不太下了。」但PTT網友一語道破：「這片子就是來賣情懷，偏偏當年的舊版，其實就是爛片，只不過播了很久，播到變成cult，變得有很多哏。」

黎姿在「倚天屠龍記之魔教教主」扮演的周芷若，完全不隱藏奸相。(取材自豆瓣)
黎姿在「倚天屠龍記之魔教教主」扮演的周芷若，完全不隱藏奸相。(取材自豆瓣)

當年「倚天屠龍記之魔教教主」本來也計畫拍成片集，還祭出李連杰、張敏、洪金寶、邱淑貞等大卡司，結果香港放映後賣座遠不如預期，台灣票房雖還不差，卻也無法挽救續集胎死腹中的命運，那時影評認為片子的動作場面有看頭，可惜王晶加入一大堆個人招牌的低俗笑料，譬如動不動想佔婦女便宜的華山二老，將金庸原著再一度浮淺化，且原著裡敦厚善良的張無忌變得腹黑、有心機，金庸迷看了哭笑不得。

不過電影台這20多年來一再反覆播映，甚至還有台語配音版本，讓「倚天屠龍記之魔教教主」逐漸變成網友津津樂道的另類經典，尤其片尾趙敏撂下一句：「張無忌，你還差我一件事，你給我記住，要救六大派，來大都找我吧。」更讓不少人念念不忘，遺憾怎麼後面就沒了下文。雖然王晶終於實現了趙敏對張無忌的要求，只是新版卡司無法複製昔日的大牌陣容，加上魔改依舊，笑料仍然粗俗，有網友就好奇，這個新版再播29年有沒有可能一樣成為另類經典？

邱淑貞在「倚天屠龍記之魔教教主」飾演的小昭扮相可愛。(取材自豆瓣)
邱淑貞在「倚天屠龍記之魔教教主」飾演的小昭扮相可愛。(取材自豆瓣)

李連杰在「倚天屠龍記之魔教教主」展現漂亮武打身手。(取材自豆瓣)
李連杰在「倚天屠龍記之魔教教主」展現漂亮武打身手。(取材自豆瓣)

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