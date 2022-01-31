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接棒「魷魚遊戲」登全球No.1 「殭屍校園」血腥超尺度

記者陳建嘉／即時報導
南韓「殭屍校園」夯劇上映後連2天成為Netflix全球榜首。圖／Netflix提供
南韓「殭屍校園」夯劇上映後連2天成為Netflix全球榜首。圖／Netflix提供

Netflix超夯韓劇又一部，自從「魷魚遊戲」、「地獄公使」拿下全球Netflix點播排行榜冠軍之後，又一韓劇創紀錄，自從「屍戰朝鮮」之後將活屍題材搬進高中校園，並且毫不避諱劇中大量血腥暴力場面，同時在44個國家成為第一名的熱播劇。

影片來源：YouTube Netflix

「殭屍校園」改編同名網路漫畫，找來朴持厚、尹燦榮、趙怡賢等新生代韓星，先前在「魷魚遊戲」飾演叛逆卻善良的少女李瑜美，也在劇中有吃重演出，但第一集就出現高中生集體逼女學生拍裸照，後續又讓女學生化身活屍後展開大屠殺，讓南韓網友直呼太過殘忍暴力，直批「看了不舒服」、「只能用這種劇情來呈現緊張刺激嗎」。

不過「殭屍校園」依舊帶來熱烈迴響，不只是先前就讓觀眾印象深刻的李瑜美，另外包括外型高大帥氣的高中生羅門，更因為多次保護心儀對象，成為許多女網友的新男神，至於戲分最多的男主角「李青山」尹燦榮曾在「浪漫醫生金師傅」扮演童年時期的柳演錫，魯莽但是誠懇的形象也獲得不少網友喜愛，飾演班長「崔南拉」則是「機智醫生生活」年輕醫生趙怡賢，至於「衣袖紅鑲邊」遭處死的宮女演員李恩泉，這次也有有別於以往的演出。

「殭屍校園」會如此熱門，主要不只是因為講述殭屍病毒肆虐高中校園，讓全校師生一夕之間淪為地獄，更巧妙透過網路文化、政治角力、軍警的官僚制度做出評判，才能激起全球網友一致讚賞。「殭屍校園」12集已全數在Netflix上架，雖然第一季結尾看似一切已有控制，但仍有不少謎團正待解決，未來有望繼續推出第2季。

「殭屍校園」將時下流行的校園霸凌題材搬到學校校園，風格一樣血腥暴力。圖／Netf...
「殭屍校園」將時下流行的校園霸凌題材搬到學校校園，風格一樣血腥暴力。圖／Netflix提供
「殭屍校園」找來眾多年輕演員主演，也意外發掘到許多亮眼新人。圖／Netflix提...
「殭屍校園」找來眾多年輕演員主演，也意外發掘到許多亮眼新人。圖／Netflix提供

Netflix 魷魚遊戲 韓劇

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