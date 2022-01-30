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台灣哪些名人外遇後成功洗白？ 網友一致點名「他們」

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏。圖／本報系資料照
王力宏。圖／本報系資料照

王力宏日前遭前妻李靚蕾「核彈級爆料」，指控他婚內出軌、約砲、嫖妓等，使其經營多年的「優質偶像」形象破滅。除了王力宏，台灣過去還有許多名人也被爆出偷吃事件，其中不乏形象良好的公眾人物。因此有人好奇過去「台灣外遇又成功洗白的有誰？」，意外釣出網友超一致看法。

一名網友今（20日）在PTT發文點名兩位曾經偷吃的名人，提到「以前阿基師路上巧遇不小心滑進去，現在也還是婆婆媽媽的廚房男神」、「阿翔路上也是巧遇不小心親起來，然後開記者會哭一哭請老婆原諒，主持、廣告代言還是賺飽飽」，因此好奇到底還有多少名人能在形象重挫之後重新洗白。

原PO的貼文曝光後，許多網友點名有「大樹哥」稱號的王建民，「王建民啊，還進對球隊，酸的人更少」、「王建民，2013WBC（世界棒球經典賽）洗到超白，現在都接一堆代言了」、「王建民啦！國際賽白到發亮，現在形象不錯」。不過也有網友認為，「都叫大樹哥這名字了哪裡有洗白」、「你能不愛大樹嗎？目前就白裡透灰」。

有一票網友把腦筋動到政治人物，「政治人物滿多的吧」、「王定宇，抗中保台」、「必勝（王必勝）哥啊」、「只服世堅（王世堅）、阿童（童仲彥）」。還有網友感嘆表示，「九把刀繼續賣電影」、「其實胡瓜才是九命怪貓，深陷危機都能成為轉機」、「一大堆，台灣人是健忘的」，甚至建議原PO「你反過來問比較好」。

王建民 王力宏 李靚蕾

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