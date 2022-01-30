央視春晚節目單出爐 蕭敬騰獻唱《黃河 長江》

中國官媒央視春晚節目單。截圖自央視微博

中國中央廣播電視總台《2022年春節聯歡晚會》節目單，於30日晚間揭曉，台灣藝人方面，日前接受央視訪問的蕭敬騰 ，將獻唱《黃河 長江》，另外還有張韶涵、楊宗緯、李立群、陳妍希等人將獻唱或登台演出。

據央視報導，虎年春晚聚焦奏響新征程上的迎春曲，堅持溫暖熱烈的主基調，以新穎別緻的文藝精品深情反映中共「建黨百年、鄉村振興、生態文明、冬奧盛會、中國航天」等重大主題，為海內外華人奉上「歡笑、優美、驚艷、淚目」的春節文化大餐。

首先，開場表演《歡樂吉祥年》，有中國知名演員陶玉玲、葛優、張若昀、鄧超、宋祖兒和香港 的陳韋霆，以及來自台灣的陳妍希等超過20人演出。

歌曲方面，有譚咏麟等一眾香港歌手的歌曲串燒，還有李榮浩、張韶涵合唱《愛在一起》，陳坤、蕭敬騰、王嘉爾、彭永琛合唱《黃河 長江》等多首曲目安排。

此外，央視春晚還安排三星堆文物現場發布，以及因應北京 冬季奧運會舉辦，特意安排國際奧委會主席巴赫發表祝福，和冬奧主題歌曲《點亮夢》等表演，另在中後段的歌舞中，台灣藝人李立群、楊宗緯等參與創意音舞詩畫《憶江南》表演。

蕭敬騰日前接受央視訪問時表示，能站上「春晚」舞台，是一件很幸福、很驕傲的事情，並透露會帶來有朝氣的新歌，「相信很多台灣朋友都會想念自己的家鄉，如果聽到這個歌，有機會一定要回家看一看」。

不過，據30日晚間公布的央視春晚節目單，蕭敬騰演唱歌曲《黃河 長江》，事實上與2018年央視的中秋特別節目中，歌手楊培安當時登台獨唱的歌曲名稱相同，尚無法得知是否為同一首歌或重名新作品；除此之外，蕭敬騰日前還與歐陽娜娜、陳立農，與作詞人方文山等人共同參與中國歌曲《我們同唱一首歌》，引發熱議。