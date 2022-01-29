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朋友都當不成？黃曉明baby離婚1天「秒清空」彼此微博

記者陳建嘉／即時報導
有網友發現黃曉明、Angelababy已經清空彼此微博相關訊息。(取材自微博)
有網友發現黃曉明、Angelababy已經清空彼此微博相關訊息。(取材自微博)

黃曉明Angelababy於29日公開宣布離婚，結束6年婚姻，不過強調是和平分手，5歲兒子小海綿則由2人共同扶養，2人昔日高調談愛，卻在近幾年變得低調，如今更有網友發現到他們微博搜尋彼此相關內容，赫然發現彼此早就清空前夫前妻的相關訊息，讓人更為唏噓，「連朋友都當不成了吧」。

根據知名微博主「娛樂瘋產」指出，有網友到黃曉明、Angelababy搜尋彼此內容卻發現什麼都看不到，另搜尋兒子「小海綿」的關鍵字也沒有出現任何內容，讓網友相當錯愕「居然清空了相關的微博……，這……」、「看上去並沒有感恩過去，未來也不可能成為家人了」、「也太快了吧」。

但也有網友指出，黃曉明、baby的微博設定僅會出現近期半年內容，再加上兩人已經很久沒有互動，自然搜尋不到早前的彼此內容，至於兒子「小海綿」的一舉一動，則可能是為了保護，不想他受到傷害。

黃曉明與baby離婚後，也將共同撫養小孩，強調彼此仍是朋友，「楊穎女士與黃曉明先生決定和平分開，結束婚姻關係，兩人已於日前辦妥相關手續，未來將共同撫養孩子，陪伴孩子成長。為了保護雙方家人，同時避免此事過度叨擾大眾，楊穎女士與黃曉明先生及雙方工作室不再對此事另行回應，對於惡意造謠、傳播者，我們也將始終保留追究其法律責任的權利」。

黃曉明、Angelababy婚姻已成泡影。(取材自微博)
黃曉明、Angelababy婚姻已成泡影。(取材自微博)

黃曉明 微博 Angelababy

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