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為何Baby農曆年前離婚？網列6大優點：精心挑選的時間

噓！星聞／綜合報導
黃曉明、Angelababy 宣布離婚。取材自微博
黃曉明、Angelababy 宣布離婚。取材自微博

Angelababy黃曉明在27日官宣離婚，兩人近幾年婚變消息頻傳，大眾對於兩人分開雖然未感到太震撼，但也不解怎麼會選在農曆新年前，畢竟依照華人傳統，老一輩都會認為凡事要討個吉祥，不過《新浪新聞》分享「世界知識局」的觀點認為，在這個時間點離婚可能是經過精心挑選的，可以統整出6項優點。

1.民政局人少，辦理業務快

Angelababy是上海人，依據過往數據顯示，辦理離婚業務最低的月份依序分別是2月、3月即1月，正巧是農曆春節前後。

2.不用糾結去誰家過年

大陸80、90後的人多為獨生子女，每逢節日，夫妻雙方當然都想回自己家陪伴家人，一旦離婚就不用再考慮這個問題了。

3.不用被催生

Baby和黃曉明雖然已經有了一個孩子，這方面的壓力應該不大，但如果你是還沒有生育的已婚人士，那過年免不了要被追問。

4.不用被親戚勸和

感情生變，親戚難免有所耳聞，長輩大多勸和不勸離，如果在新年前辦妥離婚，等於直接把親戚勸和的念頭扼殺在搖籃中。

5.小朋友能避開被要求表演才藝

春節前離婚，想必親戚間最關心的八卦莫過於此，不喜歡被長輩叫去表演才藝的小朋友們或許就可以鬆一口氣了。

6.不用給對方的親戚發紅包了

新年就是來自四面八方的親戚大匯集，一旦離婚就不用再見到對方的親戚，自然省下紅包錢。

黃曉明 Angelababy 八卦

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