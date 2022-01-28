黃曉明、baby最後合體畫面曝光 男方舉動慘遭網友嘲諷

黃曉明兩年前在活動上，曾幫Angelababy提裙擺，但其實當年兩人已無情感。（取材自微博）

黃曉明 、Angelababy 於28日公開宣布離婚，結束六年婚姻，不過強調是和平分手，五歲兒子小海綿則由2人共同扶養，黃曉明昔日曾是「寵妻狂人」，不只大手筆籌辦婚禮，製造巧思，網友挖出2人在最後一次合體時看起來仍然相當恩愛，但當時應已無情感，畫面一出遭網友嘲諷。

黃曉明、baby在2019年的郵輪 活動上最後一次合體，穿著亮片深V長禮服的baby登場時，黃曉明穿黑西裝緊跟在後，還貼心幫愛妻提裙襬以防摔倒，但值得注意的是，當時提裙擺時，baby並未有任何回應，頭也不回，黃曉明也沒有再與baby有任何談話或眼神交流，看起來其實已經貌合神離，讓網友嘲諷「裝得真好」、「愛是藏不住的，不愛也是藏不住的」、「面子還是要做」。

黃曉明與baby離婚後，也將共同撫養小孩，強調彼此仍是朋友，「楊穎女士與黃曉明先生決定和平分開，結束婚姻關係，二人已於日前辦妥相關手續，未來將共同撫養孩子，陪伴孩子成長。為了保護雙方家人，同時避免此事過度叨擾大眾，楊穎女士與黃曉明先生及雙方工作室不再對此事另行回應，對於惡意造謠、傳播者，我們也將始終保留追究其法律責任的權利」。