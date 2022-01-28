布萊德彼特秘戀瑞典女歌手？ 英、美八卦媒體槓上了

瑞典女歌手莉琪李被傳是好萊塢巨星鄰居的秘密情人。圖／摘自IG

布萊德彼特 驚傳與住在距他家才3分鐘車程的瑞典女歌手莉琪李秘戀，近水樓台先得月，同時也方便掩人耳目。雖然英國「太陽報」言之鑿鑿，專門報導明星與名人八卦的美國「Page Six」網站卻迅速打臉，稱布萊德彼特和莉琪李雖然認識，卻已經兩年沒見面，根本不可能擦出愛的火花。

對於「太陽報」的消息來源表示布萊德彼特和莉琪李特別到了去年秋天才開幕、馬上成為好萊塢名人聚餐熱門店的義式餐廳約會，「Page Six」的消息來源卻反駁他們兩年沒碰面，順帶否認了這次餐敘的真實性。該消息人士稱莉琪根本不可能是布萊德彼特感興趣的新對象，並不是她有什麼不好，而是經過了安琪莉娜裘莉 這樣的高知名度對象後，布萊德彼特不會再想跟名人交往，寧可選擇較接近一般民眾的類型，才不會又備受各方高度關注。

至於「時人」稱莉琪是布萊德彼特一群友人中的一位，以前大夥兒會相約看展覽、表演，或是聚會，兩人之間沒有特別的曖昧情愫，早先也曾和布萊德彼特傳緋聞的艾莉西亞蕭凱特 亦是這群友人中之一，她們都沒有真的跟他談戀愛。

外界總是對布萊德彼特的感情非常關切，前前後後把他的名字與一堆女性連在一起，然而沒有一個被他承認，皇帝本身不急，卻是急死一堆太監。