布萊德彼特秘戀瑞典女歌手？ 英、美八卦媒體槓上了
布萊德彼特驚傳與住在距他家才3分鐘車程的瑞典女歌手莉琪李秘戀，近水樓台先得月，同時也方便掩人耳目。雖然英國「太陽報」言之鑿鑿，專門報導明星與名人八卦的美國「Page Six」網站卻迅速打臉，稱布萊德彼特和莉琪李雖然認識，卻已經兩年沒見面，根本不可能擦出愛的火花。
對於「太陽報」的消息來源表示布萊德彼特和莉琪李特別到了去年秋天才開幕、馬上成為好萊塢名人聚餐熱門店的義式餐廳約會，「Page Six」的消息來源卻反駁他們兩年沒碰面，順帶否認了這次餐敘的真實性。該消息人士稱莉琪根本不可能是布萊德彼特感興趣的新對象，並不是她有什麼不好，而是經過了安琪莉娜裘莉這樣的高知名度對象後，布萊德彼特不會再想跟名人交往，寧可選擇較接近一般民眾的類型，才不會又備受各方高度關注。
至於「時人」稱莉琪是布萊德彼特一群友人中的一位，以前大夥兒會相約看展覽、表演，或是聚會，兩人之間沒有特別的曖昧情愫，早先也曾和布萊德彼特傳緋聞的艾莉西亞蕭凱特亦是這群友人中之一，她們都沒有真的跟他談戀愛。
外界總是對布萊德彼特的感情非常關切，前前後後把他的名字與一堆女性連在一起，然而沒有一個被他承認，皇帝本身不急，卻是急死一堆太監。
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