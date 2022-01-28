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大咖楊冪、趙麗穎到Angela baby都離婚 原因出在這

記者楊起鳳／即時報導
趙麗穎、Angelababy、楊冪都離婚了。圖／擷自微博
趙麗穎、Angelababy、楊冪都離婚了。圖／擷自微博

中國男星黃曉明與Angelababy在2015年5月舉行世紀婚禮，2年後迎來兒子小海綿，不過兩人婚姻卻頻傳不合，28日正式宣布離婚。細數演藝圈金童玉女世紀婚禮不少，但最後能白頭偕老的卻不多，主因除了同是演藝工作的夫妻聚少離多外，外界誘惑多或是收入名氣婚後不對等原因有關。

當紅女星楊冪2018年宣布與劉愷威離婚，當時盛傳兩人離婚主因是女方事業大旺，一年賺好幾個億人民幣，但相對的男方在婚後演藝事業不如既往就只能兼顧家庭，長期下來對家庭付出不對等造成離婚主因。楊冪離婚後感情運仍很旺，先後和不少小鮮肉傳出交往，她也曾受訪時透露自己仍期待愛情也曾說：「人若太刻意追求愛情，愛情很容易就變了味道。」似乎也在隱射她與劉愷威的婚姻。

中國女星趙麗穎與馮紹峰2018年結婚，育有一子，2021年宣佈結束3年的婚姻，並各自在微博發文：「過去很好，未來更好」，強調仍是好朋友。當時曾傳出男方外遇、家暴等各種原因，後又爆出婆媳關係可能是離婚的導火線。

但後來媒體也分析，女方結婚前一年收入為1.9億人民幣，馮紹峰同期收入則是4千萬人民幣，兩人收入相差將近５倍。長期下來，收入女大男小導致兩人面對外界壓力，最終得走上離婚一途。

38歲的台灣女星陳妍希因拍戲閃嫁中國小生陳曉，兩人婚後育有一子，由於兩人是閃婚，加上近年不少演藝圈夫妻離婚，是網友常唱衰的對象。尤其是先前陳曉前女友趙麗穎離婚時，網友更是一度起鬨要陳曉跟趙麗穎復合，讓陳妍希一度回應，「只要我們兩個好好的，不用理會其他事情」。她也強調兩人在一起，會經歷很多美好的事情，但因為生活還是會有摩擦，不管是朋友、工作夥伴或是另一半，「任何一段關係都要花時間去經營和維持，兩個人在一起都希望對方快樂。」

趙麗穎 楊冪 玉女

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