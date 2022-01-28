「水行俠」婚變、片子殺青 身材垮掉？離婚竟因這理由

「水行俠」中的傑森摩莫亞，體格結實威猛。圖／摘自imdb

美國男星傑森摩莫亞在演藝圈打滾多年，才因主演「水行俠」走紅，不過在第2集殺青沒多久，他居然宣告和妻子麗莎波奈特將分道揚鑣，曾經主演影集「天才老爹」與「天才女兒」的麗莎，是傑森幼時偶像，他長大後如願追求到心目中的女神，彼此在一起17年，卻仍分手告終，外界都好奇為何傑森從小就喜愛麗莎，卻還是沒辦法白首偕老？

根據「Us 」雜誌，傑森和麗莎的性格相差很大，再怎麼互相配合，也無法忍受一輩子，分手早就是註定的結局。傑森固然沒有喜愛擁有私人飛機、住在度假別墅等奢華的巨星生活，卻很喜歡到處冒險，享受被大家關注，是個好動不愛靜的人，麗莎是寧願在家裡坐著閱讀一本好書，或是為家人煮一頓大餐之類的，生活較愛低調。「Us」稱他們在日常生活中常互相拉扯、爭執，到最後對對方都多了許多厭惡和憎恨。

「時人」的說法溫和許多，指他們原本對彼此有很多的愛和欣賞，可惜日子一久，習慣各做各的、各過各的，到最後就沒必要硬是綁住對方。麗莎本來在演藝圈的地位較高，雖然她早就已經不是當紅青春偶像，還是比曾經長期苦尋演出機會的傑森要吃香，但當傑森的事業隨著「冰與火之歌：權力遊戲」、「水行俠」等走旺，開始需要前進世界各地拍外景或做宣傳，麗莎漸感到困擾，也很沒有興趣離開在洛杉磯 的家，陪傑森跑透透。

只是分手雖無可避免，傑森近日被拍到整個人明顯發福、結實的肌肉 變鬆垮的樣子，完全沒有「水行俠」電影 裡的威猛光采，看得出婚變對他的情緒仍有影響，且在不工作的時候，他也就把自己放得很鬆，沒有特別注意外表。