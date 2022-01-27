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張庭夫妻為何出事？網瘋傳「員工不滿張庭 離職舉報」

噓！星聞 綜合報導
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。圖／摘自微博
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。圖／摘自微博

藝人張庭、林瑞陽夫妻日前因創立的公司「上海達威爾」涉嫌傳銷謀暴利，遭到中國官方徹查，名下6億(人民幣，以下同)資產遭凍結，微博抖音也被全面封鎖，事件爆發後，張庭、林瑞陽則神隱下落不明。而張庭公司之所以會出事，有中國媒體指出，是員工不滿張庭做事風格才離職向公部門檢舉。

據《網易娛樂頻道》報導，去年爆出張庭旗下商域有兩位元老級人物涉嫌詐騙，他們利用抵用卷的漏洞獲利高達770萬元。判決書上更明確寫下犯案過程，被告人朱某利用現金優惠卷結帳後又取消，如此一來取消後的現金優惠卷金額將會匯入個人帳戶，朱某藉此惡意下單高達1123次，總計利用91萬人民幣騙取565萬，因而被張庭提告，要兩位以原價償還貨款，但朱某認為已經付了91萬，認為張庭公司並無損失。此外，判決書上也提到，朱某一審被判有期徒刑7年，加上處以罰金50萬人民幣。

還有消息指出，朱某與另一位被告李某曾私下找張庭開會，張庭則要求兩人以原價償還貨款，遭朱某、李某拒絕，張庭這才報警提告。這件事情被另一位代理得知後忿忿不平，對於張庭夫妻行事風格相當不滿，除了主動提出離職，更私下向公部門檢舉。

詐騙 抖音 微博

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