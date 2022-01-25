我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市哈林區殺警案 重傷警員離世 年僅27歲

新澤西垃圾廠失火 濃煙籠罩曼哈頓下城及布碌崙

小小彬長大了 清晨4時搭公車站著睡 近況曝光惹心疼

記者陳慧貞／即時報導
「小彬彬」温兆宇（右）與兒子「小小彬」溫玄曄一同創業影視公司。記者王聰賢/攝影
「小彬彬」温兆宇（右）與兒子「小小彬」溫玄曄一同創業影視公司。記者王聰賢/攝影

昔日知名童星「小小彬」温玄燁長大了，17歲的他25日出席和爸爸小彬彬投資的影視產業開幕活動，除了分享目前高中生活，也吐露近況，年輕稚嫩的臉龐，除了有青少年的青澀靦腆，依然可見兒時可愛模樣。

彬彬父子聯手創立影視產業，投入培訓素人演員行列，小彬彬砸600萬(新台幣，約21.6萬美元)，小小彬因投資了300萬(約10.8萬美元)，獲「顧問」一職，因為年紀還小，無法擔任公司開的課程講師，轉而將分享自己小時候演戲經驗。

小小彬2歲時就客串2007年的電視劇「星星知我心」重拍版，2009年4歲多拍偶像劇「下一站，幸福」時的3秒落淚，令人印象深刻，他坦言現在不太敢看以前的戲，「覺得尷尬，現在要3秒落淚也不太行，因為生活開心、比較理性」。

今年11月滿18歲，小小彬目前就讀華岡藝校二年級，因家住新北市汐止區，他每天凌晨4時就得起床，搭近2小時車程到陽明山的學校上課，「很累，搭公車常站著睡著，但我很開心，因為接觸的都是我喜歡的事，希望之後可以抽中學校宿舍」。

小小彬早熟、獨立也很務實，說到將滿18歲的願望，他希望考機車駕照，而非汽車，理由是「用不到」，拿出300萬投資爸爸，原因也是：「他說要拿900萬還我」，惹得彬彬忙喊：「這是重利罪！我下輩子全部還給你，我賺的錢就是你的，不用擔心。」他小時候就有異位性皮膚炎，冬天情況更嚴重，訪問時只見小小彬緊握雙手，讓爸爸小彬彬看了也心疼，感嘆「那個不會好，只能靠藥物控制。」

「小彬彬」溫兆宇（右）與兒子「小小彬」溫玄曄一同創業影視公司。記者王聰賢/攝影
「小彬彬」溫兆宇（右）與兒子「小小彬」溫玄曄一同創業影視公司。記者王聰賢/攝影
「小彬彬」温兆宇創立影視產業公司。記者王聰賢/攝影
「小彬彬」温兆宇創立影視產業公司。記者王聰賢/攝影
「小彬彬」温兆宇(右)與兒子「小小彬」溫玄曄(左)一同創業影視公司開幕。記者王聰...
「小彬彬」温兆宇(右)與兒子「小小彬」溫玄曄(左)一同創業影視公司開幕。記者王聰賢/攝影

投資 駕照 汽車

上一則

中國修改「鬥陣俱樂部」結局 大樓爆破變成警察勝利

延伸閱讀

費城長樂公會 1/16新屆職員就職交接儀式

費城長樂公會 1/16新屆職員就職交接儀式
社區大學教唱18年 73歲吳靜嫻宣布退休

社區大學教唱18年 73歲吳靜嫻宣布退休
「星星知我心」苦情媽媽宣布退休 獲頒終身教育感謝狀

「星星知我心」苦情媽媽宣布退休 獲頒終身教育感謝狀
美飛中機票價翻倍 華人高價買不到 憂回不了家

美飛中機票價翻倍 華人高價買不到 憂回不了家

熱門新聞

趙麗穎身穿4000元左右的皮衣。（取材自微博）

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

2022-01-22 02:30
台灣資深女星方芳再度語出驚人。（取材自微博）

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

2022-01-18 18:21
ØZI承認私密影片遭外流。（取材自Instagram）

葉璦菱兒48秒性愛片外流 女主角遭爆是「30萬網紅」

2022-01-19 18:31
湯姆克魯斯被傳將在漫威新片中客串扮演來自不同宇宙的鋼鐵人。(Getty Images)

湯姆克魯斯終於要演「鋼鐵人」？漫威迷吵翻天

2022-01-18 16:34
張庭（左）在風波後首次露面，與女兒一同出鏡。（取材自微博）

風波後首現身 張庭掩面痛哭 12歲女兒狂打揖求網友原諒

2022-01-24 02:26
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。圖／摘自微博

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

2022-01-20 11:33

超人氣

更多 >
影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」
歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期

歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期
F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生

F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點