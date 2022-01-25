小小彬長大了 清晨4時搭公車站著睡 近況曝光惹心疼

「小彬彬」温兆宇（右）與兒子「小小彬」溫玄曄一同創業影視公司。記者王聰賢/攝影

昔日知名童星「小小彬」温玄燁長大了，17歲的他25日出席和爸爸小彬彬投資 的影視產業開幕活動，除了分享目前高中生活，也吐露近況，年輕稚嫩的臉龐，除了有青少年的青澀靦腆，依然可見兒時可愛模樣。

彬彬父子聯手創立影視產業，投入培訓素人演員行列，小彬彬砸600萬(新台幣，約21.6萬美元)，小小彬因投資了300萬(約10.8萬美元)，獲「顧問」一職，因為年紀還小，無法擔任公司開的課程講師，轉而將分享自己小時候演戲經驗。

小小彬2歲時就客串2007年的電視劇「星星知我心」重拍版，2009年4歲多拍偶像劇「下一站，幸福」時的3秒落淚，令人印象深刻，他坦言現在不太敢看以前的戲，「覺得尷尬，現在要3秒落淚也不太行，因為生活開心、比較理性」。

今年11月滿18歲，小小彬目前就讀華岡藝校二年級，因家住新北市汐止區，他每天凌晨4時就得起床，搭近2小時車程到陽明山的學校上課，「很累，搭公車常站著睡著，但我很開心，因為接觸的都是我喜歡的事，希望之後可以抽中學校宿舍」。

小小彬早熟、獨立也很務實，說到將滿18歲的願望，他希望考機車駕照 ，而非汽車 ，理由是「用不到」，拿出300萬投資爸爸，原因也是：「他說要拿900萬還我」，惹得彬彬忙喊：「這是重利罪！我下輩子全部還給你，我賺的錢就是你的，不用擔心。」他小時候就有異位性皮膚炎，冬天情況更嚴重，訪問時只見小小彬緊握雙手，讓爸爸小彬彬看了也心疼，感嘆「那個不會好，只能靠藥物控制。」