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張宇消失3年半將復出 親揭神隱原因

記者林怡秀／即時報導
張宇（右）日前上MOMOTV「大雲時堂」節目，與主持人李四端合影。圖／MOMOTV提供
張宇（右）日前上MOMOTV「大雲時堂」節目，與主持人李四端合影。圖／MOMOTV提供

停工許久的苦情王子張宇，日前接受MOMOTV「大雲時堂」主持人李四端專訪，吐露3年半前突然退出歌壇祕辛，及消失期間人生的轉變過程，挑戰各種未曾接觸過的新事物，包括上街買菜、重新學習歌唱技巧、靈修等等。也因為留在家時間變多，解除太太十一郎「偽單親」身分，並且發現老婆可愛之處，現在非常享受家庭生活且婚姻更為融洽。

3年半前，張宇無預警突喊停工引發軒然大波，回憶其原因，他表示過去唱歌近30年，內心深處遭心魔綑綁，缺乏安全感加上害怕被淘汰，馬不停蹄工作而遺忘調劑生活的重要性，總是拼命唱歌搞得身心俱疲，喉嚨也因此出狀況，如今已調整好，準備重返歌壇。

張宇停工前，由於太專注工作忽略家庭，太太十一郎曾自稱是「偽單親」，所以當張宇宣布休息時，十一郎分外開心。張宇說回歸家庭才發現十一郎其實很可愛，那是以前從未發現的，言外之意婚姻更為美滿。另外他也嘗試體驗歌手以外的事物，例如學中醫、針灸、身心靈療癒等新興趣；而從未買過菜的他，竟然著迷上市場買菜，甚至越買越多，再搬一台冰箱回家放食物。

張宇為這次復出積極做準備，特別找老師教他改變唱歌方式，讓他可以在長時間唱歌時，仍維持輕鬆的狀態，不再讓喉嚨受到折磨；而張宇也稱此次新歌為復出起手式，希望歌迷聽到熟悉的「張宇式」的歌曲，他也說這次重返歌壇唱歌，感覺心境上起到新變化，所以也會用不同的方式詮釋歌曲。

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