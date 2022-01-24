「哈利波特」卡司都和JK羅琳唱反調？馬份爸得體回答

傑森艾薩克不因跨性別族群的聲浪先批評「哈利波特」的原作者。（路透資料照片）

「哈利波特 」系列原作者JK羅琳因堅持經過變性的女性和天生自然生理上的女性並不一樣，引爆跨性別 族群者的怒火，自此受到嚴厲的攻擊與抵制，連演出「哈利波特」影片而在演藝界崛起的年輕演員們也先後跳出來反駁她，外界形容像是「哈利波特鬧家變」，今年元旦在HBO推出的「哈利波特20周年：重返霍格華茲」特別節目，JK羅琳亦主動迴避，並不錄製任何新的訪談內容，僅同意製作單位將她的舊訪問畫面剪進節目中。

這場抵制風波似乎還未平息，而多數演員在「政治正確」的潮流下，也選擇站在和JK羅琳的對立面，免得自身也遭到波及，令不少哈利波特迷感嘆他們過河拆橋，完全忘了JK羅琳昔日提攜之恩。不過在片中扮演魯休思馬份的資深男星傑森艾薩克，就勇於逆風向，坦言對於JK羅琳對變性者的看法，這是個很特別的敏感話題，自己絕對不會在沒和她深談的情況下就先捅她兩刀，因此目前還不能對這事表達看法，但他希望大家記得，JK羅琳曾經花費自己很多的金錢，想辦法把這個世界變得更美好，尤其對成千上萬的弱勢兒童，透過她的慈善基金會「路摸思」達到這些目標，許多在「哈利波特」系列電影 演出的演員都曾經參與他們的活動，這絕對是件善行。

儘管傑森艾薩克的看法，仍還是有人覺得避重就輕，卻也有不少網友認為比起年輕演員們馬上就對事業上的大恩人開砲，傑森不愧是在演藝圈待得久、處事的智慧多很多。