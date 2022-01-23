影后艾瑪湯普遜為新片裸露 自曝「這輩子最難的任務」

艾瑪湯普遜(右)在新片「祝你好運，里奧格蘭德」（Good Luck To You, Leo Grande，暫譯）飾演性格壓抑的退休教師。(取自IMDB)

英國演技派女星艾瑪湯普遜（Emma Thompson）22日出席日舞影展 （Sundance Film Festival）時透露，她在新片中擔綱演出因欲求不滿而聘請「伴遊帥哥」的寡婦，這「可能是我這輩子最艱難的任務。」

法新社與衛報報導，現年62歲的奧斯卡影后在「祝你好運，里奧格蘭德」（Good Luck To You, Leo Grande，暫譯）片中飾演性格壓抑的退休 教師，她深感自己年輕時從未瘋狂，因此聘請了一個英俊的性工作者來撫慰自己。

這部喜劇幾乎完全在飯店房間內拍攝，描述性工作相關道德規範以及圍繞母性和衰老話題的禁忌。片中艾瑪湯普遜也有數個親密和裸體場景。

排練時演員全裸上陣，導演 還與演員一起玩遊戲，以建立彼此之間的信任。

艾瑪湯普遜透露，儘管如此，「在62歲時裸體上陣仍然非常具有挑戰性。我認為，如果我再年輕一些，我就無法做到這件事；然而，我的年齡又讓這個任務更加艱巨，因為大家並不習慣看到真實、未經修飾的身體出現在大銀幕上。」

她形容，「說真的，這可能是我做過最困難的事情——這本身就是件有趣的事。我身為女性，這就是我的一生，女性必須面對許多不合理的要求，還要受到身體形象的束縛。」

「這是20世紀與21世紀中，女性身體的巨大悲劇，我們絕對必須改變這樣的論述。」

同日在日舞影展中首映的電影還有Sharp Stick，這是HBO電視影集「女孩我最大」（Girls）的原創人莉娜杜漢姆（Lena Dunham）10餘年來的首部新作。日舞影展將於1月30日閉幕。