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看仔細...湯姆克魯斯版「鋼鐵人」首曝光 真的是他？

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯被傳要演鋼鐵人，引起觀眾高度矚目。（路透資料照片）
湯姆克魯斯被傳要演鋼鐵人，引起觀眾高度矚目。（路透資料照片）

漫威5月大片「奇異博士2：失控多重宇宙」，謠傳將出現不少讓觀眾驚喜的不同版本超級英雄，其中尤其以湯姆克魯斯版「鋼鐵人」最令觀眾期待，因為他本是漫威在籌拍「鋼鐵人」時鎖定的男主角第一人選，是因為他對於主演超級英雄電影能否成功、不抱信心，才予以婉拒，給了小勞勃道尼機會。

雖然湯姆克魯斯若真的演成了「鋼鐵人」，儘管是與小勞勃道尼被設定為分別在不同平行時空的版本，還是會令漫威粉絲相當激動，絕對會是熱門話題，但漫威向來對新片內容保密到家，相關人等至今當然都沒有表態，不過網上近來流傳一張湯姆克魯斯現身「奇異博士2：失控多重宇宙」的偷拍照，看似他在片中扮演鋼鐵人、客串登場的傳聞愈來愈真實，恐怕觀眾真的有機會看到，只是照片並不清晰，還是有網友認為他扮演鋼鐵人純屬謠言。

另一個比較有譜的情報，是陶比麥奎爾版蜘蛛人，也會在「奇異博士2：失控多重宇宙」亮相，由於「奇異博士2：失控多重宇宙」的導演正是執導陶比演出3集「蜘蛛人」的山姆雷米，請回昔日夥伴亮相的難度應該不高，況且陶比也才助陣過索尼與漫威合作的「蜘蛛人：無家日」，更重要的證據是，為緋紅女巫汪達一角配葡語版本的瑪莉安娜托雷斯，發布一張與陶比版蜘蛛人的葡語配音員曼諾羅雷合照，上面寫著「好事會發生」，讓網友堅信陶比版蜘蛛人將會在「奇異博士2：失控多重宇宙」現身。

關於「奇異博士2：失控多重宇宙」的傳聞愈來愈多，每一點都令漫威粉絲很期待，最新一則是指片中還會首度出現漫威電影宇宙版本的「驚奇4超人」成員之一「驚奇先生」李德理察茲，扮演此角的正是粉絲喊話多年的約翰卡拉辛斯基，目前為止，此說仍停留在謠傳的程度。

陶比麥奎爾版蜘蛛人，被傳將在新的漫威英雄片中出現。（路透資料照片）
陶比麥奎爾版蜘蛛人，被傳將在新的漫威英雄片中出現。（路透資料照片）
網上流傳稱湯姆克魯斯現身「奇異博士2：失控多重宇宙」的偷拍照。圖／摘自twitt...
網上流傳稱湯姆克魯斯現身「奇異博士2：失控多重宇宙」的偷拍照。圖／摘自twitter

漫威 奇異 蜘蛛人

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