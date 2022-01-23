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剛慶兒子周歲 艾瑪羅勃茲與李安電影男星分手

記者蘇詠智／即時報導
艾瑪羅勃茲出身演藝家庭，少女時代已進入演藝圈。（路透資料照片）
艾瑪羅勃茲出身演藝家庭，少女時代已進入演藝圈。（路透資料照片）

出身自演藝家庭的艾瑪羅勃茲，才和李安「比利‧林恩的中場戰事」蓋瑞特荷德倫幫兒子慶祝滿一歲的生日，就嚴重爭執到分手。根據「時人」報導，兩人近幾個月歷經風風雨雨，終於在幾周前分道揚鑣，對他們來説，這是個很困難的決定，彼此都盡最大的努力希望能夠一起照顧好兒子，可惜最後仍然無法挽回。

艾瑪羅勃茲長得俏麗甜美，是奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲的姪女，父親艾瑞克也曾提名過奧斯卡和金球獎，少女時代就進入演藝圈，還曾和姑姑一起在「情人節快樂」演出，雖然星運不比姑姑，卻仍在好萊塢有一席之地，且擁有不少從年輕時就追隨她的影迷。

近日「哈利波特20周年：重返霍格華茲」特別節目，不小心把她小時候的照片誤植為「妙麗」艾瑪華森的童年，還被觀眾看出來，引起一陣話題。兩位艾瑪之間除了同名，也曾先後和「歡樂合唱團」男星寇德歐佛斯崔交往，算是有所交集。

在與寇德分手後幾年，艾瑪羅勃茲改和「東城奇案」與「Ｘ戰警」片集的伊凡彼得斯交往，一度被看好論及婚嫁，最後仍是各奔前程。蓋瑞特荷德倫是她在伊凡之後的感情對象，迅速打得火熱，更一起生下兒子，哪知道這段情還是無法天長地久。在艾瑪之前，蓋瑞特最有名的一段是與「蜘蛛人」系列女主角克絲汀鄧斯特，也是曾被看好結婚卻以分手作收。

上個月艾瑪和蓋瑞特才一起為兒子羅德慶生，艾瑪還在社群網站上稱自己熱愛當天的每一秒，顯然沉浸在喜悅的情緒中，但一個月之後就傳與蓋瑞特分手，轉折過於劇烈，讓這對看來登對的高顏值組合背後到底有啥問題，格外讓人好奇。

蓋瑞特荷德倫在「比利‧林恩的中場戰事」演軍人。圖／摘自imdb
蓋瑞特荷德倫在「比利‧林恩的中場戰事」演軍人。圖／摘自imdb
艾瑪羅勃茲對兒子充滿愛。圖／摘自IG
艾瑪羅勃茲對兒子充滿愛。圖／摘自IG
艾瑪羅勃茲與蓋瑞特荷德倫曾有甜蜜的時光。圖／摘自IG
艾瑪羅勃茲與蓋瑞特荷德倫曾有甜蜜的時光。圖／摘自IG

哈利波特 奧斯卡 社群網站

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