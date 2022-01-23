我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／華人遊民 星巴克裡坐著等天亮

美派兩艘航艦與日護衛艦聯合訓練 疑劍指中國

影帝達斯丁霍夫曼 拍賣所收藏「雨人」骨董別克敞篷車

記者孫曼／即時報導
1961年Jaguar E-Type Series 1 'Outside Bonnet Latch' Roadster，估價38萬美元起。圖／邦瀚斯提供
1961年Jaguar E-Type Series 1 'Outside Bonnet Latch' Roadster，估價38萬美元起。圖／邦瀚斯提供

1988年在奧斯卡金像獎頒獎典禮上囊括多個獎項的「雨人」（Rain Man），湯姆克魯斯（Tom Cruise）與達斯丁霍夫曼（Dustin Hoffman）飾演一對感情疏離的兄弟因為父親過世而重新聚首。達斯丁霍夫曼以此片中自閉症的哥哥一角拿下影帝後，將片中陪伴兩人跨美國大陸的1949年份別克（Buick）Roadmaster Convertible骨董敞篷車買下作為紀念。

如今這輛幾乎是該片「第三男主角」的骨董車，將登上邦瀚斯（Bonhams）於1月27日於亞利桑納州Scottsdale舉辦的骨董車拍賣會，估價15萬美元起。

電影「雨人」拍攝時總共使用了兩輛同款的別克骨董敞篷車；達斯丁霍夫曼扮演的角色Raymond在劇中對數字別有鍾情，其中一段經典台詞就說明了這輛車的特色：「這輛1949年別克Roadmaster的搭載的是8缸引擎，霹靂火8缸引擎，史上僅生產了8095輛。」

Roadmaster自1930年代起就是別克的旗艦車款。兩輛車分別在拍攝結束後，由達斯丁霍夫曼和導演Barry Levinson收藏。此車在1989年別克汽車俱樂部活動上由Larry Payne of California修復後，過去34年間一直為這位低調影帝私人收藏至今。

第11次的亞利桑納州Scottsdale舉辦的骨董車拍賣會，共推出90輛自1902年到2012年間出廠的汽車。領拍的是一輛非常稀有的1961年Jaguar E-Type Series 1 'Outside Bonnet Latch' Roadster，估價38萬美元起，以及一輛1953年的賓士300S，是僅生產141輛的戰後旗艦車款的復刻，估價37萬5000元起。

電影「雨人」中出現的1949年Buick Roadmaster Converti...
電影「雨人」中出現的1949年Buick Roadmaster Convertible，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供
1961年Jaguar E-Type Series 1 'Outside Bon...
1961年Jaguar E-Type Series 1 'Outside Bonnet Latch' Roadster，估價38萬美元起。圖／邦瀚斯提供
1953年Mercedes-Benz 300S Roadster，估價37萬50...
1953年Mercedes-Benz 300S Roadster，估價37萬5000美元起。圖／邦瀚斯提供
電影「雨人」中出現的1949年Buick Roadmaster Converti...
電影「雨人」中出現的1949年Buick Roadmaster Convertible，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供
1961年Jaguar E-Type Series 1 'Outside Bon...
1961年Jaguar E-Type Series 1 'Outside Bonnet Latch' Roadster，估價38萬美元起。圖／邦瀚斯提供

亞利桑納州 汽車 拍賣

上一則

陳妍希結婚6年評老公 曝夫妻床上情趣

延伸閱讀

85歲謝賢奪影帝：在霆鋒面前威風一次

85歲謝賢奪影帝：在霆鋒面前威風一次
法國影帝滑雪身亡「沒戴安全帽」頭部撞地釀遺憾

法國影帝滑雪身亡「沒戴安全帽」頭部撞地釀遺憾
37歲「人魔」法國影帝加斯帕 滑雪重傷不治

37歲「人魔」法國影帝加斯帕 滑雪重傷不治
「人魔」法國美男影帝37歲驟逝 徐若瑄曝光他私下樣貌

「人魔」法國美男影帝37歲驟逝 徐若瑄曝光他私下樣貌

熱門新聞

趙麗穎身穿4000元左右的皮衣。（取材自微博）

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

2022-01-22 02:30
台灣資深女星方芳再度語出驚人。（取材自微博）

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

2022-01-18 18:21
李嘉欣突然生病，嚇壞一票粉絲。（取材自Instagram）

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

2022-01-16 02:30
ØZI承認私密影片遭外流。（取材自Instagram）

葉璦菱兒48秒性愛片外流 女主角遭爆是「30萬網紅」

2022-01-19 18:31
湯姆克魯斯被傳將在漫威新片中客串扮演來自不同宇宙的鋼鐵人。(Getty Images)

湯姆克魯斯終於要演「鋼鐵人」？漫威迷吵翻天

2022-01-18 16:34
李麗珍曾是清純的「香港藥師丸」。圖／摘自HKMDB

從「香港藥師丸」變「性感蜜桃」李麗珍吐露裸戲秘密

2022-01-16 12:28

超人氣

更多 >
英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作
紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭
輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑