奧斯卡女配角痛失愛子 珍娜傑克森等友人致哀、打氣

蕾吉娜金恩(右)和兒子小伊恩亞歷山大感情親密。圖／摘自Instagram

曾獲奧斯卡 、艾美獎 、金球獎等多項演藝大獎肯定的黑人女星與導演蕾吉娜金恩，痛失獨子小伊恩亞歷山大，演藝圈友人包括珍娜傑克森、奧妲薇亞史賓賽等，都在社群網站 上發文悼念並為她打氣，希望能幫助她走出傷痛。

歐美媒體報導，26歲的小伊恩亞歷山大尋短後，網友檢視他最後幾則社群網站上發文，感覺裡面透露出不少玄機，那時已經顯示他的心情不很穩定，可惜沒有多少人有警覺而伸出援手。

小伊恩亞歷山大是蕾吉娜與前夫所生的唯一孩子，不但是DJ也是明星主廚，才華洋溢，和母親非常親近，去年蕾吉娜的半百大壽，他還在社群網站上發文慶祝她生日快樂。小伊恩亞歷山大近日在推特上表示，Instagram對他似乎不是個健康的地方，又稱在「海綿寶寶」中有一集，當進入海綿寶寶的腦袋中，發現裡面有很多迷你的海綿寶寶失控抓狂，深深打中他，當時沒太多人察覺，現在再看，格外令人感慨。

蕾吉娜聲明中表示，家人們都因失去小伊恩亞歷山大而陷入最深的哀傷，他很關心其他人的幸福，是一道亮光，希望外界給她們一家人隱私。

珍娜傑克森則寫道：「我很難過聽到伊恩的事，請知道我在這裡支持妳，獻上我所有的愛、祈禱和哀悼。」和蕾吉娜一樣是奧斯卡最佳女配角得主的奧妲薇亞史賓賽，也致上悼念與關懷，祝福讓蕾吉娜與家人振作起來。亞歷鮑德溫的女兒愛爾蘭鮑德溫，則發圖文稱很榮幸幾年前有機會與小伊恩亞歷山大碰面，對方真的很友善，願他安息。