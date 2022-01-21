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演技太好？007製片曝丹尼爾克雷格「本人跟龐德不像」

記者蘇詠智／即時報導
丹尼爾克雷格被很多觀眾以為本人和007差不多，製片人卻表示他其實一點也不像龐德。（路透資料照片）
丹尼爾克雷格被很多觀眾以為本人和007差不多，製片人卻表示他其實一點也不像龐德。（路透資料照片）

丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次扮演詹姆斯龐德的「007 生死交戰」（No Time To Die），全球賣破7億7400萬美元，算是成績不錯。製片人芭芭拉布洛柯利(Barbara Broccoli)與麥可G威爾森(Michael G. Wilson)，對於他的表現稱讚不已，也積極為他爭取獎項的肯定，強調觀眾以為他本人就是真實生活中的龐德，忽略了他用演技在呈現這個角色，稱他私下和龐德「完全是兩回事」。

「商業片也需要演技」，這是大多數獎項投票者很容易忽略的事實，丹尼爾克雷格在「007 生死交戰」有比之前更多的情感表達空間，在爭取進軍奧斯卡等演技獎，還是被嫌沒有太多難度，讓芭芭拉和麥可覺得有必要讓外界更清楚丹尼爾下了多少工夫：「觀眾好像都覺得他在片中的表現理所當然，以至於看不到他用了多少的技巧在呈現，沒感覺到他在這角色裡注入了多少演技，他完完全全、一點都不像詹姆斯龐德這個角色，根本找不到他和龐德的有什麼共同點，但觀眾認為他就是在演他自己，這簡直和事實沒有辦法再差得更遠。」

大家都認同，要接下丹尼爾克雷格的棒子很困難，卻很少人知道丹尼爾是努力用演技把跟龐德有180度不同的自己，變成劇本裡所描述的龐德模樣，之後除非有人演技和他一樣突出、又願意完全付出，或者製作單位該找個真正戲外也和龐德差不多迷人、風流的演員來本色演出。

龐德 投票 奧斯卡

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