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演活食人魔漢尼拔 安東尼霍普金斯竟因此被分手

中央社洛杉磯20日綜合外電報導
奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）。(Getty Images)
奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）。(Getty Images)

美國名廚瑪莎史都華今天在「艾倫秀」透露自己為何與奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）分手，原因是她入戲太深，無法將安東尼霍普金斯與其飾演的食人魔漢尼拔．萊克特一角區分。

跨足商業界與電視圈的瑪莎史都華（Martha Stewart）在「艾倫秀」（The Ellen DeGeneres Show）回憶安東尼霍普金斯1991年於恐怖驚悚片「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）中的演出後表示，她當年不得不斬斷與這名威爾斯演員的情緣。

(影音來源：E! News YouTube頻道)

現年84歲的安東尼霍普金斯在「沉默的羔羊」中飾演連環殺手食人魔漢尼拔．萊克特（Hannibal Lecter），廣受好評的演技讓他在1992年拿下奧斯卡影帝，卻也讓這名好萊塢影星失去與瑪莎史都華的戀情。

在「艾倫秀」的猜出謊言遊戲環節中，主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）將「我曾和安東尼霍普金斯爵士交往，但因為我無法停止將他想成是漢尼拔．萊克特而與他分手」歸類在謊言，但瑪莎史都華說，這是實話。

美國名廚瑪莎史都華（Martha Stewart）。(Getty Images)
美國名廚瑪莎史都華（Martha Stewart）。(Getty Images)

「我在緬因州有棟可怕的大房子，位於一座森林中的100英畝土地上，我甚至無法想像帶安東尼霍普金斯去那裡。我無法…我唯一能想到的就是他在吃著…你懂的…」

艾倫狄珍妮絲追問瑪莎史都華是否「因為這樣」和安東尼霍普金斯分手，80歲的瑪莎史都華答稱，「是呀」。

雖然瑪莎史都華與這位演活食人魔的影星何時交往過不得而知，但很可能是在安東尼霍普金斯2003年與第3任妻子結婚之前。

奧斯卡 艾倫狄珍妮絲 緬因州

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