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林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

記者陳慧貞／綜合報導
林瑞陽做直播帶貨，久未露面顯示氣色好。圖／摘自微博
林瑞陽做直播帶貨，久未露面顯示氣色好。圖／摘自微博

藝人張庭、林瑞陽夫妻日前因創立的公司「上海達威爾」涉嫌傳銷謀暴利，遭到中國官方徹查，名下26億資產遭凍結，微博抖音也被全面封鎖，事件爆發後，夫妻一度下落不明，不過，林瑞陽19日突現身某電商平台直播帶貨，看來毫髮無傷、氣色佳，引發網友一陣狂酸：「真是打不死的小強」、「沒王法了？」而該影片背後真正原因也曝光。

張庭、林瑞陽去年12月被爆資產遭凍結後，夫妻兩被起底住豪宅豪奢程度、昔日炫富行徑，不斷累積網友怒氣，夫妻兩的行蹤也一度成謎，事隔1個月，林瑞陽突然現身張庭旗下一名代理商的社群賣貨，只見他笑臉介紹張庭自用的面膜，氣色狀態極佳，心情似乎也不受公司遭查風波影響，讓網友看了也十分震驚，紛紛留言：「沒封殺嗎？」、「為啥還活著他」、「他算是安全了嗎？」，引來熱議

中國官方徹查藝人金流風聲鶴唳，林瑞陽突然現身安然無恙，網友卻不買單，還有網友看他神情自若、一派輕鬆，同時賣力擠眉弄眼敷面膜姿態，狂酸：「故作萌寵樣，完全一副沒事人的樣子，真是那句話：打不死的小強呀！」不過，隨後網友也發現，林瑞陽的直播帶貨影片，其實是去年11月所錄製的舊片，當時夫妻兩還未被爆出涉嫌違法傳銷事件，亦即目前2人持續神隱中。

林瑞陽做直播帶貨，久未露面顯示氣色好。圖／摘自微博
林瑞陽做直播帶貨，久未露面顯示氣色好。圖／摘自微博
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。圖／摘自微博
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。圖／摘自微博

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